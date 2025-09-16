“Descertificación de EE. UU. es contra el presidente Petro, no contra Colombia”: ministro Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que la descertificación de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico no está dirigida contra Colombia, sino de manera personal contra el presidente Gustavo Petro. La declaración la entregó en entrevista con Mañanas Blu, un día después de conocerse la decisión de la Casa Blanca.

Benedetti relató que el propio presidente Petro se enteró de la medida minutos antes de iniciar el Consejo de Ministros: “Yo estaba sentado al lado del señor Presidente y cuando él empezó a hablar yo no sabía de la certificación. Me enteré por sus propias palabras (…) no estaba consternado, ni bravo, ni molesto, sino con una tranquilidad admirable”, dijo.

El funcionario recalcó que la decisión no implica sanciones directas para el país. “Aclaro qué era lo que estaba sucediendo y que finalmente se entendía como una descertificación en la cual no tenía sanciones económicas ni tampoco se le quitaba la ayuda a Colombia, ni militar ni la cooperación. Concluyo que es una descertificación para el presidente Petro, no para Colombia”, señaló.

Benedetti aseguró que la medida responde a un trasfondo político. “La relación entre el presidente Trump y el presidente Petro no ha sido la mejor (…) después de algunas declaraciones del presidente Petro sobre el secretario de Estado, Marco Rubio, es obvio que esa relación no ha salido bien”, afirmó.

El ministro sostuvo que los informes oficiales del Departamento de Estado reconocen avances en la lucha antidrogas: “Este Gobierno ha incautado el mayor número de toneladas (…) y a pesar del aumento de cultivos, en 2022 el crecimiento fue del 10 % y en 2024 del 14 %, frente al 43 % de 2021. Son informes que dicen que el Gobierno sí está en la lucha contra el narcotráfico”.

Sobre las declaraciones de Petro acerca de no seguir comprando armas a Estados Unidos, Benedetti precisó: “Lo que él quiso decir es que a futuro no se le comprarán armas a Estados Unidos. No es que las ayudas militares se vayan a desechar, es solamente a futuro”.

El ministro añadió que la estrategia antidrogas se mantendrá bajo el esquema de sustitución voluntaria y no de erradicación forzada: “Lo que siempre ha querido este Gobierno es que sea a través de forma voluntaria (…) no más policías muertos, no más civiles muertos por cumplir unas metas”.

Finalmente, Benedetti insistió en que la descertificación tiene un trasfondo electoral en Estados Unidos y no afecta la cooperación bilateral. “Si no pasa nada, entonces ¿para qué la hacen? Tiene una connotación política (…) es claro que es una descertificación contra el presidente Petro y que es un tema político, no tiene nada que ver con la lucha contra el narcotráfico”, concluyó.