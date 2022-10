Cónsul de Colombia en Los Ángeles fue auditora interna de Campaña Santos 2010

BLU Radio conoció un certificado que emitió el Fondo de Financiación de Partidos y Campañas Electorales del Consejo Nacional Electoral, el cuatro de marzo de 2010, en el que aparecen los nombres de los responsables de la primera campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Allí figuran, además del director de la Dian, Santiago Rojas - quien fungía como gerente- Araceli Rojas, hoy cónsul de Colombia en Los Ángeles (California) y auditora interna de esa campaña.



La Ley 996 de 2005 señala en su artículo 19 que el gerente de la campaña es el responsable de la rendición de cuentas, pero establece que el candidato presidencial, el gerente, el tesorero y el auditor “responderán solidariamente por la oportuna presentación de los informes contables y por el debido cumplimiento del régimen de financiación de campañas”.



De hecho, en una hoja de vida que aparece publicada un año después de la campaña en la página web de la Superintendencia de Sociedades, Rojas Salinas manifiesta que dentro de sus funciones en la campaña estaba “velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre financiación de la campaña presidencial, entre ellas, las relacionadas con las sumas máximas de las donaciones y contribuciones de los particulares, y de los gastos máximos”, de acuerdo a lo establecido en la norma anteriormente citada.



En esa hoja de vida, Rojas Salinas registra que ha trabajado además con Consuelo Caldas Cano & Asociados Ltda., firma que pertenece a la expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Consuelo Caldas, quien ya reconoció que, efectivamente, parte del equipo financiero de la campaña Santos presidente 2010 se reunió con directivos de Odebrecht en el hotel Casa Medina. Dentro de sus referencias aparecen Santiago Rojas y Roberto Prieto Uribe.



El pasado 14 de marzo, en entrevista exclusiva con Mañanas BLU, Roberto Prieto, gerente de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos, reveló que “hubo una operación irregular en la financiación de la candidatura de 2010. “Yo ordené los afiches y me dijeron que (la plata) salió de Odebrecht. Les envié la factura”, precisó.



En ese orden, genera inquietud por que la auditora interna no conoció de ese aporte, el cual está prohibido por la Ley.



Consultamos en la Fiscalía General de la Nación, en la que algunas fuentes afirmaron que Rojas no se encuentra vinculada a la investigación, por el momento, y que aún no ha sido requerida. Lo mismo ocurre con el proceso que se adelanta en el Consejo Nacional Electoral.



BLU Radio intentó comunicarse con la cónsul para conocer de su propia voz si tuvo o no conocimiento de algún movimiento irregular en la campaña, sin embargo, no fue posible hablar con ella.



El tesorero de la campaña era Gilberto Contreras Morales, el cual BLU Radio ha intentado localizar sin éxito.





