Encontraron a tigrillo lanudo en estado de deshidratación en un cerro tutelar de Medellín

Una hembra de tigrillo lanudo fue encontrada en las últimas horas en estado crítico en el Cerro de las Tres Cruces, en Medellín, con evidentes signos de maltrato, desnutrición severa y posible cautiverio ilegal, según confirmaron las autoridades ambientales y el alcalde Federico Gutiérrez.

El felino fue recuperado por personal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá al borde de un sendero. Según el reporte oficial, presentaba deshidratación severa, extrema delgadez, abundantes parásitos y fracturas en sus dientes, lo que podría estar relacionado con la práctica ilegal de cortárselos para evitar que muerda durante su cautiverio.

Además, los profesionales detectaron un exceso de pulgas, lo que evidencia un probable contacto prolongado con animales domésticos, lo que refuerza la hipótesis de que el tigrillo habría estado en cautiverio y posteriormente fue abandonado.



Durante la atención inicial por parte del AMVA, el animal sufrió un paro cardiorrespiratorio, pero logró ser reanimado y estabilizado por parte del equipo veterinario. Actualmente permanece hospitalizado en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre, donde está bajo monitoreo permanente, pero su pronóstico es reservado.

Gutiérrez calificó el caso como un grave atentado contra la biodiversidad. “Todo indica cautiverio ilegal. Esto no es menor: es un crimen contra la vida y contra nuestra biodiversidad. Nuestra fauna silvestre no está para el encierro ni para el tráfico ilegal. Cada animal que sacan de su hábitat debilita nuestros ecosistemas y afecta el equilibrio ambiental de la ciudad”, señaló.

Por lo pronto, las autoridades continúan con la atención médica del felino en el mencionado centro en Barbosa y avanzan en las investigaciones para determinar las responsabilidades detrás de este caso de presunto tráfico ilegal de fauna.