En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Consulta del Pacto Amplio no puede convertirse sencillamente en una consulta de la izquierda: Cristo

Consulta del Pacto Amplio no puede convertirse sencillamente en una consulta de la izquierda: Cristo

El exministro del interior, Juan Fernando Cristo, dijo que la consulta del Pacto Amplio tiene que ser plural.

Publicidad

Publicidad

Publicidad