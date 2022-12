Continúan desaparecidos unos 400 inmigrantes tras naufragio en Mediterráneo

Unos 400 migrantes desaparecieron al naufragar su embarcación el domingo en el Mediterráneo, según sobrevivientes que desembarcaron este lunes en Italia, interrogados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la ONG "Save the children".



Los guardacostas italianos, que auxiliaron entre el domingo y el lunes a 42 embarcaciones que transportaban a más de 6.500 migrantes, anunciaron que habían rescatado a 144 personas y recuperado nueve cuerpos tras el naufragio de una de esas naves. Vea también: Nueve personas murieron en naufragio de un barco de migrantes frente a Libia



Según la OIM y "Save the Children", entre 144 y 150 sobrevivientes de un naufragio llegaron el martes a Reggio Calabria, en el extremo sur de Italia. Las dos oenegés no pudieron sin embargo confirmar si se trataba del naufragio descrito por los guardacostas.



"Según los testimonios recogidos en las últimas horas entre los 150 sobrevivientes que desembarcaron en Reggio Calabria, entre los cuales algunos menores, habría unas 400 víctimas de ese naufragio, que se produjo unas 24 horas después de la salida de las costas libias", anunció "Save the Children" en un comunicado.



"Entre las víctimas habría numerosos jóvenes, probablemente menores", añadió la ONG.



Este nuevo drama elevaría a más de 900 el número de muertos registrados por la OIM en el Mediterráneo desde principios de año, en comparación con 47 en el mismo periodo en 2014. Vea también: Tráfico de inmigrantes es el nuevo negocio de las Farc, según la Armada



Representantes de la OIM empezaron a entrevistar a los sobrevivientes en Reggio Calabria, explicó a la AFP Flavio di Giacomo, portavoz de la organización en Italia.



Según esos primeros testimonios, había entre 500 y 550 personas a bordo del barco que volteó.



Más de 10.500 llegadas de ilegales se han registrado en Italia desde principios de mes, a medida que mejora el tiempo en la zona, y las estructuras de acogida y asilo ya albergan a más de 80.000 personas.



El ministro de Interior envió el lunes una directiva para que los responsables en cada región encuentren urgentemente 6.500 plazas de refugio, en particular en el norte y centro del país.



El llamamiento provocó el furor de Matteo Salvini, jefe de la Liga del Norte, movimiento antimigratorio y antieuro, en plena campaña para las elecciones previstas a finales de mayo en siete de las veinte regiones del país.



A principios de marzo, el director ejecutivo de la agencia europea de control de fronteras de la UE (Frontex) estimó que entre 500.000 y un millón de migrantes podrían llegar este año.



AFP.