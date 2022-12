Contraloría halla irregularidades en proyectos de implementación de acuerdo de paz

BLU Radio conoció un informe de la auditoría realizada por la Contraloría en el 2017 a la Agencia Nacional de Territorio. Los resultados son preocupantes y tienen que ver con contratación directa, contratos con sumas muy pequeñas, e incongruencias contables. Por todo esto la Contraloría decidió no fenecer la cuenta de la entidad, lo que significa que no considera que hubo un buen desempeño administrativo y financiero durante el año anterior.



La Agencia Nacional de Territorio maneja recursos esenciales en lo que tiene que ver con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, presentes en el Acuerdo de Paz con las Farc y especialmente en el capítulo de la Reforma Rural Integral. Su directora actual es Mariana Escobar Arango.



La Contraloría asegura que el 75% de los contratos de la entidad fueron entregados por sumas menores a $40 millones de pesos. Además, que el 86% fue a través de contratación directa, cuando lo ideal es que se haga a través de licitación pública para la competencia de varios actores en igualdad de condiciones.



También se halló que no hay información de los gastos por concepto organizacional que no permite verificar la ejecución de algunos convenios.



El ente de control advierte que la entidad registró algunos pagos en la categoría de “gasto público social” que tenían el objetivo de beneficiar a la población en las regiones, pero que en realidad no tenían nada que ver con ese objetivo.

Finalmente, se detectó que los gastos de administración correspondieron a un 37% del presupuesto total, una suma importante. También están en la lupa del ente revisor convenios que fueron firmados con organizaciones “multilaterales y de orden internacional, sin la debida autorización o la asunción de compromisos a nombre de otras entidades”.





Contraloría reconoce que en la gestión de la ART no hay riesgos de pérdida de recursos públic



Respondiendo al comunicado de prensa de la Contraloría General de la República, que hace referencia a algunos puntos del proceso de auditoría financiera y contable basada en 2017, desde la Agencia de Renovación del Territorio, ART, efectuaron algunas "precisiones" a través de un comunicado.

Tomando como base el resultado del Informe de Auditoría Financiera de la Vigencia Fiscal 2017 se evidencia que una vez evaluada la gestión de desempeño de la Agencia se consolidaron, cero (0) hallazgos fiscales, cero (0) hallazgos penales, cero (0) hallazgos en otras incidencias. Quince 15 hallazgos administrativos y 3 hallazgos disciplinarios.

Con lo anterior se demuestra que, aunque existen procesos administrativos a mejorar al interior de la entidad, no hay situaciones que demuestren o evidencien hechos irregulares que representen un riesgo en el manejo de los recursos públicos, tal como lo expresó la CGR en su comunicado de prensa.

Dentro del proceso de auditoría, la ART procedió a efectuar la sustentación de cada una de las solicitudes efectuadas por el órgano auditor, allegando para ello todos los soportes de respaldo de las actuaciones desarrolladas en el curso de la ejecución presupuestal de la entidad.

Frente a la contratación directa, de acuerdo con las necesidades propias de la operación y desarrollo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, a cargo de la Agencia, gran parte de los equipos de trabajo en las regiones se contratan a través de la modalidad de prestación de servicios, ya que la planta constituida desde la creación de la agencia es insuficiente para atender las necesidades operativas de la entidad.

Actualmente la ART se encuentra trabajando de manera activa en el Plan de Mejoramiento que incluye acciones y metas correctivas y preventivas, dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de la República.

Finalmente vale la pena resaltar, que desde la Agencia se está en la entera disposición de implementar medidas en pro de su mejoramiento y siempre está atenta de atender las recomendaciones encaminadas a lograr este objetivo.

