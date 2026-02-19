En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Contraloría lanza alerta sobre recursos de regalías; "no están transformando la educación"

Contraloría lanza alerta sobre recursos de regalías; "no están transformando la educación"

El contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió que, pese a miles de proyectos financiados con regalías, las inversiones siguen fragmentadas y sin impacto estructural.

Publicidad

Publicidad

Publicidad