Contraloría revela fallas en proyectos financiados con regalías en los Llanos

Durante la rendición de cuentas sobre la fiscalización de los recursos de regalías en la región de los Llanos, realizada en Villavicencio, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, aseguró que los recursos del subsuelo no están generando prosperidad en la región de los Llanos.

El jefe del ente de control reveló que entre 2022 y 2025, la Contraloría General ha auditado 278 proyectos por más de $4 billones en esta región, consolidando 188 hallazgos fiscales por $630.072 millones. Además, se adelantaron 163 procesos de responsabilidad fiscal por más de $670 mil millones y se han emitido 31 fallos con responsabilidad, que superan los $49.000 millones.

“Los recursos de las regalías no son de los gobiernos, son de las comunidades y algo que es muy grave, su uso indebido no puede quedar en la impunidad. Estas cifras son un espejo incómodo pero necesario. Detrás de cada hallazgo que realizamos hay una comunidad esperando una obra terminada, un acueducto que funcione, una escuela en condiciones dignas. Estos son síntomas de una enfermedad institucional que se llama ineficiencia”, aseguró el contralor Rodríguez.

El ente de control advirtió también que, pese al flujo de recursos, las regalías no siempre se traducen en mejoras para las comunidades. De acuerdo con el contralor, las carreteras no avanzan, los puentes no conectan y los municipios permanecen aislados. Se construyen escuelas sin cumplir los requisitos, mientras los programas de alimentación aumentan gastos sin mejorar la cobertura educativa.



En municipios petroleros como Puerto Gaitán, Acacías, Cabuyaro y Aguazul, las regalías representan más de la mitad de los presupuestos locales, lo que los deja vulnerables ante la caída del precio del crudo.

El contralor también destacó la vigilancia sobre los proyectos financiados por el OCAD Paz, en los cuales se han auditado 547 iniciativas por $852.770 millones, equivalentes al 56% de los recursos aprobados, con hallazgos por $131 mil millones.

La coordinadora general del grupo de regalías, Victoria Eugenia Bolívar Ochoa advirtió que al órgano de control le preocupa la mala planeación y estructuración de los proyectos, pues no están cumpliendo con los objetivos para los cuales se solicitaron los recursos del Sistema General de Regalías.

“Los hallazgos están concentrados en el departamento del Meta, por ser el receptor de la mayoría de recursos, luego el departamento de Casanare y tercero, el departamento de Arauca”, indicó.

Finalmente, tanto el contralor como la coordinadora aseguraron que la calidad del agua en esta región no cumple con los requisitos mínimos para que las personas puedan consumir. Además, hicieron un llamado a que los gobiernos municipales y departamentales ejecuten de manera correcta y eficiente los recursos con el fin de generar prosperidad y desarrollo.