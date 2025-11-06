En vivo
Blu Radio  / Nación  / Contraloría revela fallas en proyectos financiados con regalías en los Llanos

Contraloría revela fallas en proyectos financiados con regalías en los Llanos

En rendición de cuentas en Villavicencio, el contralor Carlos Hernán Rodríguez señaló que, pese a las millonarias inversiones con recursos del subsuelo, los resultados aún no se reflejan en bienestar social.

