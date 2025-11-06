“Es muy decepcionante”: expresidente del Diálogo Interamericano sobre ausencias en cumbre Celac

Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano, calificó como “muy decepcionantes” las ausencias de alto nivel en la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea, que se desarrollará en Santa Marta.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, advirtió que la falta de líderes europeos envía “un mensaje preocupante” sobre la importancia que se le está dando a la relación birregional.

“Son ausencias muy importantes en una cumbre muy importante y en un momento muy crítico en la relación de América Latina y la Unión Europea”, dijo Shifter. “Manda un mensaje preocupante, que no tiene la prioridad ni la importancia que debería tener”.

Según explicó, la falta de figuras como la presidenta de la Comisión Europea y el presidente de Alemania “es un golpe fuerte”, porque la cita generó “mucha expectativa durante mucho tiempo”. Considera que, aunque el evento se mantenga, “no es lo mismo tener gente del más alto nivel”.



¿Es un golpe al presidente Petro?

El exdirectivo aclaró que el impacto no se limita al Gobierno colombiano, sino que refleja una crisis general de las cumbres internacionales.

“No necesariamente es un golpe para el presidente Petro”, señaló. “Las cumbres están en crisis en todas partes por la fragmentación, la polarización y el nivel de tensión entre mandatarios. Los gobiernos ya no les dan la importancia que antes daban a estos espacios”.

A su juicio, las tensiones actuales en la región están influenciadas por “las políticas agresivas de Donald Trump” y por el deterioro del diálogo entre gobiernos de distintos signos ideológicos.

Publicidad

Influencia de Estados Unidos

Consultado sobre si las recientes sanciones de Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro y su círculo cercano pudieron influir en las cancelaciones, Shifter coincidió con el Financial Times en que ese tema “sí tiene mucho que ver”.

“Tal vez no es el factor determinante, porque hay muchas cosas pasando, pero sin duda es un elemento”, afirmó. “Europa está cuidando mucho su relación con la administración Trump y no quiere tomar ningún riesgo”.

Aunque la Cancillería colombiana ha dicho que las ausencias son normales en eventos de esta magnitud, el analista consideró que el contexto político internacional “no puede separarse” de estas decisiones.

Publicidad

Sobre el encuentro que reunirá a Gustavo Petro, Pedro Sánchez y Lula da Silva, Shifter consideró “lamentable” la falta de pluralidad ideológica, aunque cree que el evento sigue teniendo utilidad.

“Hubiera sido mucho mejor tener una representación más diversa, pero aun así puede tener algún valor convocarse y conversar sobre los temas en la agenda entre la Unión Europea y América Latina”, dijo.

De cara al futuro, Shifter describió el panorama global como “preocupante” y marcado por la falta de cooperación entre países.

“No hay evidencia de que se esté impulsando mayor coordinación entre los gobiernos”, afirmó. “Lo que veo es una fragmentación sin precedentes en la región, donde cada país va por su propio lado”.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: