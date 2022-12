Corridas de toros todavía son legales, solo se prohibirían totalmente en 2026

Con la llegada de la Feria de Cali se encendieron las alarmas para los organizadores de las corridas de toros de la ciudad, pues muchos aficionados de la llamada "fiesta brava" decidieron no comprar boletas debido al proyecto de ley con el que se prohibirá esa actividad en el país.

Sin embargo, el proyecto aún no ha completado su recorrido completo en el Congreso. Por ende, las corridas de toros siguen siendo legales en el país y su actividad se permitirá hasta que la ley establezca lo contrario.

"Sí, definitivamente todavía son legales. Lo que pasó en el Senado fue ya en segundo debate del proyecto de ley que, efectivamente busca prohibir las corridas de toro. Todavía nos faltan los dos debates de Cámara que yo espero que tengan lugar en el primer semestre del año entrante. Estas temporadas taurinas en Cali y Manizales serán las últimas que se realizan, por lo menos bajo las condiciones actuales", aseguró la senadora Padilla en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.

Sin embargo, la congresista aclaró que el proyecto antitaurino no busca prohibir la actividad de forma inmediata, sino que empezará a regir tres años completamente después de la sanción presidencial.

Entre tanto, hasta 2026, las corridas de toros deberán tener en cuenta diversos aspectos antes de llevar a cabo este evento: no podrán usar armas cortopunzantes, no podrá haber ingreso de menores de edad, no se podrá beber alcohol y mucho menos matar al toro.

Hasta que se cumplan los tres años, la actividad será prohibida en su totalidad: “Les cuento: el proyecto planteaba, inicialmente, la prohibición también de corralejas y de peleas de gallos, pero en el proceso, tanto en la Comisión Quinta como en la plenaria, se cayeron. Varios senadores consideraron que no estábamos listos para porque tienen una presencia, digamos más rural y regional”, puntualizó la legisladora.