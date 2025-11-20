En vivo
Corte absolvió a pediatra en caso de bebé fallecida por aplicación de un medicamento equivocado

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió a un pediatra que había sido condenado en primera y segunda instancia a 2 años y 6 meses de cárcel tras inyectarle un medicamento equivocado a una bebé de 20 meses con Leucemia que posteriormente falleció.

Foto: gettyimages
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 20 de nov, 2025

