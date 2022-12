Corte Suprema negó 177 tutelas que pedían libertad de Uribe

La Corte Suprema negó más de 177 tutelas que fueron presentadas en las últimas dos semanas pidiendo la libertad del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez. La decisión la tomó la Sala Civil del alto tribunal y señaló que se han presentado más de 400 peticiones.

De otro lado, este miércoles, ante la Corte Suprema de Justicia, el abogado Jaime Granados, quien defiende al expresidente Álvaro Uribe Vélez, presentó formalmente la solicitud para que el caso de falsos testigos quede en manos de la justicia ordinaria, es decir de la Fiscalía.

El abogado presentó la carta de renuncia de Uribe ante el Congreso y un documento en el que sustenta la razones para hacer la solicitud de que el caso vaya a la Fiscalía.

El abogado Jaime Granados se refirió a las declaraciones del exmagistrado José Luis Barceló, en las que señaló que los presuntos delitos por los cuales es investigado el expresidente Álvaro Uribe sí tendrían conexión con su función como parlamentario, pues todo el caso de falsos testigos se originó a partir de debates políticos en el Congreso.

“Me sorprende el magistrado Barceló, es contemporáneo mío, estudiamos juntos en el colegio y que ya esté llegando a la senectud. Nada tiene que ver una denuncia presentada en 2012 cuando el presidente Uribe no era congresista, con hechos que este radicado se refiere a hechos de 2018 en un lapso donde no hubo debate en el que haya intervenido el presidente Uribe”, dijo el abogado.

“De ninguna manera los hechos por los cuales es investigado el senador Uribe tienen que ver con su función parlamentaria. Eso está probado. Habría que ver si Barceló está litigando en causa propia o de otros; es simplemente un sofisma de distracción”, afirmó granados.

