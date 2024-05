Corte no impuso medida de aseguramiento al senador Robert Daza: “No tengo vínculos con ELN”

Una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de no imponer una medida de aseguramiento contra el senador Robert Daza ha sido recibida como una noticia alentadora por el propio legislador, quien enfrenta acusaciones de tener vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, la investigación por el delito de rebelión continúa en curso, una situación que sigue generando debate y controversia.

Robert Daza, senador nariñense y miembro del Pacto Histórico, en entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, fue enfático en negar cualquier relación con el ELN.

"Por supuesto que no. Yo en reiteradas ocasiones a diferentes medios regionales, incluso nacionales, he manifestado mi condición de líder social. Eso no implica que yo sea guerrilla del ELN", afirmó Daza.

Las acusaciones se basan en elementos proporcionados por el CTI y la inteligencia militar a la Fiscalía Especializada, los cuales llevaron a su captura en diciembre de 2021.

"Durante cinco días estuve capturado junto con un líder social que desafortunadamente lo mataron el 22 de febrero del 2022, que se llamaba Teófilo Acuña, y otro líder social que hoy es presidente del Coordinador Nacional Agrario, Adelzo Gallo. La jueza de garantías de primera instancia y el juez de garantías de segunda instancia nos dieron la libertad condicional para seguir este proceso," relató Daza.

A pesar de la liberación y la no imposición de una medida de aseguramiento, la Corte Suprema de Justicia decidió continuar con la investigación, considerando que existen méritos suficientes para profundizar en las acusaciones de rebelión.

"La Corte, igual que los juzgados que sigue el proceso con otros compañeros, tiene que seguir el trámite porque hay que hacer allegar unas pruebas. La Corte considera que sí hay elementos que me vinculan con el ELN y por eso sigue adelante en el proceso. Eso no significa que se haya llegado a la etapa donde hemos tenido la posibilidad de demostrar que las acusaciones son totalmente falsas," puntualizó Daza.

El senador también abordó su extensa trayectoria como líder social y activista, enfatizando que su trabajo siempre ha estado centrado en la defensa de los derechos campesinos.

"Yo soy un líder social campesino con más de 40 años de lucha en defensa del campesinado. He participado en paros, mesas de negociación nacional y en el paro agrario de Colombia en 2013. De allí salió la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, de la cual fui uno de los 37 voceros," recordó Daza.

"He sido un defensor de los territorios campesinos, luchando contra las transnacionales mineras que tratan de apoderarse de nuestros territorios, defendiendo el agua y nuestra economía campesina. Eso me ha traído estos señalamientos," expresó.

En la entrevista, Daza también fue claro al negar cualquier tipo de contacto o comunicación con miembros del ELN. "No, en ningún momento he tenido contacto con cabecillas ni con ningún miembro del ELN en particular," aseveró.

