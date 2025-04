"Creo que me quitaron la visa": Petro dice que ya no puede ir a EEUU

El presidente Gustavo Petro realizó un consejo de ministros televisado por canales públicos después de terminar su alocución sobre la fiebre amarilla. Antes de escuchar a sus ministros habló de varios asuntos, uno de ellos el tema migratorio, y volvió a cuestionar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pues asegura que encarceló a niños venezolanos. Además, dijo que en las cárceles de ese país se han presentado casos de violaciones a los derechos humanos.

Petro además hizo referencia a su ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien está en Estados Unidos. En el mismo sentido Petro dijo que creía que le habían quitado la visa.

"Aquí tenemos que prepararnos para cosas ministro de Hacienda, aquí que está reemplazando a Germán Ávila que está precisamente en Estados Unidos, yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa, no tenía necesidad de tener visa, pero bueno ya vi al pato Donald varias veces entonces me voy a ver otras cosas”, dijo Petro.

Presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros Foto: Presidencia - Juan Cano

Por otro lado, el presidente aseguró que prepara ya un viaje a China y que la idea es lograr acuerdos comerciales. Es importante recordar que el pasado mes de enero se presentó una crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos después de que el presidente Petro se negara a recibir un vuelo con migrantes deportados, pues aseguró que venían encadenados y presentados como delincuentes por lo que las deportaciones debían hacerse en condiciones de dignidad.

Atención: El Presidente @petrogustavo afirma que ya no puede entrar a Estados Unidos porque le quitaron la visa para ingresar a ese país. “Aquí hay que prepararnos para cosas”, dice el jefe de Estado. Vía @UltimaHoraBLU @BluRadioCo pic.twitter.com/FefMJJoLSb — Ricardo Ospina (@ricarospina) April 22, 2025

Publicidad

En ese momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció medidas contra Colombia por la decisión de Petro, entre ellas aseguró que le retiraría la visa a algunos funcionarios del Gobierno y políticos que apoyaban al presidente Petro. Estas medidas posteriormente fueron reversadas.