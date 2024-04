“Crisis de energía es inducida por el Gobierno”: exministro Amylkar Acosta

Hace más de 15 días se venía advirtiendo de la situación que podía llevar a un posible racionamiento de energía y agua en el país, pero no se tomaron medidas y, ahora, parece que el Gobierno está “improvisando”, según alegó el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta. En diálogo con Mañanas Blu, dijo que a esto se suma que la autoridad a cargo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), era “la única que no podría fallar” y, hoy, no está cumpliendo con sus expertos.

También se refirió al día cívico este 19 de abril declarado por el presidente Gustavo Petro para, según el decreto, ahorrar energía. Para el exfuncionario, es una medida de racionamiento, pero aseguró que parte de esta crisis es “inducida” por el mismo Gobierno. En ese sentido, habló sobre las declaraciones del ministro Andrés Camacho, quien, añadió, ha dado reportes de “tranquilidad” cuando el riesgo es real.

“Yo afirmo que esta es una crisis inducida por parte del Gobierno, porque uno se resiste a entender el negacionismo por parte del ministro de Minas y Energía de la crisis en la que estamos. Ustedes los periodistas son testigos que, todavía ayer, el señor ministro todavía le estaba dando un parte de tranquilidad al país y afirmando que aquí no hay ningún riesgo, contrariando el reporte de la empresa XM, que es la que opera y administra en el día a día el sistema interconectado nacional”, señaló Acosta.

Según recordó, desde hace meses los sectores vienen pidiendo tomar medidas ante una crisis que se “pudo prevenir”, pero el Ministerio de Minas y Energía, actualmente, está actuando a “la ligera”.

Publicidad

“Y ahora solamente se están tomando medidas a la ligera, una cantidad de resoluciones que están sacando a tutiplén, pero que solamente apuntan a remediar y a mitigar cuando se pudo haber prevenido”, puntualizó.

Sobre el sistema en general, comentó que se viene deteriorando y más cuando no se toman las medidas correspondientes ante eventos ya anunciados e inminentes, como lo es el fenómeno de El Niño que golpeó varias regiones.

Publicidad

“Se ha deteriorado en múltiples aspectos y me atrevo a decir, porque es muy fácil echarle la culpa, atribuirle la situación en la que estamos solo al fenómeno del El Niño que, desde luego, es considerado como de los más fuertes que hemos tenido, pero es solamente el detonante de esta crisis en la que estamos; porque estábamos advertidos desde mediados del año pasado (…) Han debido empezar a tomar las decisiones tendientes a enfrentar esa contingencia”, indicó.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu: