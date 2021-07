Críticas a código QR para identificar policías en su nuevo uniforme: dicen que es muy pequeño

El nuevo uniforme presentado por la Policía Nacional trae diversas novedades, entre esas, la identificación de cada uno de sus miembros con un código QR.

No obstante, usuarios de las redes sociales criticaron que este código fuera pequeño. Afirman que será muy difícil poderlos reconocer.

Según informó la institución, con el código QR y el número de la placa los ciudadanos podrán entran al aplicativo donde les brindarán información correspondiente al funcionario, su nombre, rango y la función que desempeña.

Los ciudadanos podrán escanear con la cámara de su celular o con una aplicación de lectura de QR el código que está en el uniforme de los policías.

No obstante, los internautas afirman que este código no podrá ser legible en algunos procedimientos, pues son demasiado pequeños y no se podría reaccionar de manera efectiva por lo que pidieron que este elemento sea ampliado en su tamaño.

Aquí algunos de los comentarios que se leen en redes sociales:

Si la policía no se deja grabar, ahora menos escanear un código QR. — Andrés Hernández R. (@AndresCamiloHR) July 20, 2021

Una de las cosas que uno aprende en diseño es que hay que escoger tipografías que sean legibles para los usuarios pues puede generar confusiones.

Que la policía utilice una tipografía en la que el 9 pueda confundirse con un 8 y el 5 con un 6 a cierta distancia es estrategia. pic.twitter.com/CCd4B5j2lp — Zero. (@virtualghost_) July 19, 2021

¿Para que sirve el código QR entonces? Si igual tienen luego que ingresar el número de identificación del policía, es un código generico, antes de terminar todo ese proceso de identificación minimo ya le partieron el celular o le dieron su bolillazo, triste pero cierto. pic.twitter.com/PqCBlUOHbE — Reynaldo Torres (@Reytorre) July 19, 2021

SPOILER:

Como les va a quedar el celular cuando intenten escanear el Código QR a la policía de mi país. pic.twitter.com/SOxgIyQni5 — Ingeniero Miguel, para ud... (@miguelyopal) July 19, 2021

nadie dijo que escanear el Código QR de un policía fuera fácilpic.twitter.com/KbrY7DSJFv — Poder de Acción Social (@PoderAccionSoci) July 19, 2021

Señor policía, no se mueva que necesito su QR. pic.twitter.com/X19DWn0qgH — Jahfrann (@Jahfrann) July 19, 2021