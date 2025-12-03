Críticas del procurador en vísperas de elecciones: “Superemos esa moda de gobernar por Twitter”

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En el marco de un foro en donde participó el Procurador General, Gregorio Eljach, donde tiene como bandera el lema de la Paz Electoral impulsada por el Ministerio Público, Eljach se refirió a los comicios del próximo año y reiteró que habrá elecciones como ordena la Constitución.
Sin embargo, en su intervención, Eljach también aprovechó el espacio para lanzar una dura crítica a quienes, según él, “gobiernan a través de las redes sociales”, sin dar un nombre en específico, pero sí advirtiendo que esas prácticas no alimentan la democracia en Colombia.
“Que Colombia enderezca su camino y retome la senda de la tranquilidad, del sosiego y la conversación; que deje la agresión, que deje la pugnacidad y que se enfoque realmente en gobernar a los colombianos, y superemos esa moda un poco incómoda de gobernar por Twitter o por mensajes de redes que además son farragosos, ininteligibles, con mala ortografía y con muy pésima puntuación”, dijo Eljach.
Las críticas por parte del Procurador General no fueron solo durante su intervención, sino que además, en declaraciones a los medios de comunicación volvió a referirse al tema y aseguró que no es sano que, aun cuando la tecnología está mandando la parada en la actualidad, se gobierne a través de mensajes de redes sociales.
“Pero si esa gobernanza se ejerce libremente allí, a cualquier hora, en unas escrituras casi que interminables, con mala ortografía y con pésima puntuación, eso no va a salir bien”, aseveró el Procurador.