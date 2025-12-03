En vivo
Nación

Críticas del procurador en vísperas de elecciones: "Superemos esa moda de gobernar por Twitter"

Críticas del procurador en vísperas de elecciones: “Superemos esa moda de gobernar por Twitter”

Sin dar un nombre en específico, el jefe del Ministerio Público lanzó duras críticas a lo que él denominó como “pugnacidad” de algunos gobernantes a la hora de emitir mensajes a través de las redes sociales.

