¿Cuál debería ser el papel del Esmad frente a manifestaciones y protestas? Debate

Luego de las nuevas polémicas que rodean al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que surgieron esta semana, varios expertos analizaron cuál debería ser el papel de las autoridades frente a las manifestaciones y protestas que se presentan en el país.

Referente a la situación, se plantearon los escenarios de la muerte de Dilan Cruz, herido de gravedad el pasado 23 de noviembre en el centro de Bogotá, y la retención de María Fernanda Pérez por agentes del Esmad, quienes la condujeron en un vehículo particular el 10 de diciembre.

Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, analizó el presente del Esmad, que ha desencadenado toda clase de enfrentamientos entre los colombianos, tanto a favor como en contra, resaltando que, si bien no se puede etiquetar al escuadrón como un enemigo, sí se deben examinar las fallas del cuerpo de seguridad.

“No se puede etiquetar al Esmad como si fuera un enemigo de la sociedad. Todos los escuadrones antidisturbios son necesarios para proteger. Lo que hay que entrar a analizar es si el Esmad está cumpliendo con el artículo 56 del Código de Policía, porque las denuncias que se han dado nos tienen que llevar a replantear eso”, recalcó.

Sobre el artículo 56, este dice dice que los escuadrones antimotines solo podrán ser enviados cuando no sea posible, por otro medio, controlar graves y evidentes amenazas a los derechos de las personas.

“Cuando se dio el ataque a Dilan la manifestación estaba tranquila, es el Esmad el que empieza a llevar la manifestación a un determinado sitio, ahí no se están cumpliendo los protocolos. Hay que estudiar cuáles son directrices que están dando para manejar las manifestaciones. No puede ser el Esmad un instrumento de terror, tiene que ser preventivo y disuasivo, pero no de terror”, agregó.

Por su parte, la representante a la Cámara Juanita Goebertus criticó que el Gobierno Nacional no permita que, sobre la mesa de conversación nacional que actualmente hay en el país con representantes de comités del paro, exista un análisis del papel del Esmad en la sociedad.

“Esto es una discusión que hay que dar de cara a la ciudadanía, el Comité Nacional del Paro y otros sectores tienen que poder participar. Me pareció muy desafortunado que el Gobierno dijera que no está dispuesto a incluir de ninguna manera una discusión entorno al Esmad ni al uso de la fuerza en esa conversación nacional”, resaltó.

Mientras tanto, el abogado y analista Juan Pablo Estrada insistió en que el Esmad no debe acabar como fuerza pública, pero puso sobre la mesa la necesidad de reestructuración que debe haber para que se termine la crisis por la que está pasando actualmente el escuadrón.

“Colombia debe tener, como lo tienen al menos 90 países civilizados, una fuerza antidisturbios especializada, eso no está en discusión. La pregunta del millón es: ¿el Esmad pisó una crisis de tal magnitud que no vaya a aguantar una reestructuración?”, destacó.

