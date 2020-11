¿Cuál es el futuro de las apps de transporte en Colombia?

La Superintendencia de Transporte abrió una investigación contra las aplicaciones Beat, DiDi y Cabify y al respecto habló en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, el superintendente Camilo Pabón.

"En la ley de transporte dice que el conductor debe contar con una licencia para manejar transporte público. Hay conductores que no la tienen, sino solo para carro particular. Los vehículos para servicio público también tienen sus requerimientos por parte del Estado para trabajar. Y lo otro son los seguros que protegen al usuario y algunas de estas empresas no tienen", explicó.

Mientras tanto, David Luna, presidente Alianza In (Alianza de empresas de aplicaciones e innovación de Colombia), defendió a las plataformas de transporte, argumentando que los usuarios buscan estas opciones por razones de costos.

"Los usuarios buscan opciones como las aplicaciones móviles que tengan mejores precios. Muchas veces prefieren esto por algunas tarifas muy elevadas en otros medios de transporte", dijo Luna refiriéndose a la diferencia de precios que existen entre las aplicaciones de transporte.

"Los usuarios quieren mejor servicio y mejor calidad, entonces compitamos, que sea una competencia justa y que los usuarios sean quienes decidan", agregó.

De otro lado, Pabón aseveró que muchos usuarios utilizan los medios de transporte "informales" por comodidad, pero que no conocen todo el contexto, haciendo alusión principalmente a la seguridad. "Conducir vehículos es peligroso, esto es una calificación legal", refiriéndose a la falta de seguros de en los vehículos que operan por medio de las aplicaciones.

Escuche las entrevistas completas en el audio adjunto: