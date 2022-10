¿Cuál será el futuro de la reserva forestal Thomas van der Hammen?

“La propuesta concreta acordada con los estudios técnicos, ambientales, económicos, sociales y demás que sean de rigor aún no ha sido radicada ante la CAR de Cundinamarca, y mientras no sea radicada, obviamente el consejo directivo de la corporación no puede emitir ningún pronunciamiento”, dijo.



Franco agregó que lo que ha hecho la administración Distrital es esbozar algo que pretende ser una de las propuestas básicas de desarrollo de la ciudad pero “no ha presentado ninguna propuesta oficial” hasta el momento.



La zona en cuestión tiene aproximadamente cuatro veces la extensión del Central Park de Nueva York, es decir 1395 hectáreas que fueron declaradas en 2011 como reserva forestal regional.