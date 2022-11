Cualquier persona entendida sabe que la línea diplomática la traza el Gobierno: Macías

Tras la entrevista concedida por el vicepresidente Óscar Naranjo a Blu Radio y en la cual afirmó que la reunión que sostuvieron los expresidentes de Colombia Andrés Pastrana y Álvaro Uribe con el primer mandatario estadounidense Donald Trump buscaría “trazar una línea diplomática paralela”, congresistas del Centro Democrático afirmaron que Naranjo está equivocado en esa apreciación.



Para el senador uribista Ernesto Macías el encuentro que tuvo lugar el pasado viernes en la casa de descanso del presidente Trump en Mar-a-Lago, La Florida, no buscó reemplazar la diplomacia y “el general Naranjo anda muy despistado”, pues “cualquier persona medianamente entendida sabe que la línea diplomática de un país la traza el Gobierno”.



“Este caso al que él se refiere no hace parte de ninguna línea diplomática, es la decisión discrecional del presidente Trump de invitar a dos expresidentes de la región para dialogar sobre diversos temas, de manera que, ojalá el general Naranjo entienda esta situación”, indicó.



En el mismo sentido opinó la también senadora del Centro Democrático Paola Holguín y aseguró que la conversación con el jefe de Estado estadounidense se dio porque los exmandatarios son “voces autorizadas” sobre temas de interés en la región.



“Es simplemente una cosa normal que los gobiernos pidan opiniones a personas influyentes sobre la situación de los países y es muy válido y muy importante escuchar opiniones, sobre todo en temas tan sensibles como el narcotráfico, proceso con las Farc, el tema de Venezuela, y ahí las voces autorizadas son evidentemente la del expresidente Álvaro Uribe y del ex presidente Andrés Pastrana”, señaló.



La congresista manifestó además inquietud frente a los sectores que han cuestionado el encuentro, mientras “callan” frente a diversas situaciones entorno al proceso de paz.



“Es un poco extraño que les parezca mal que le hablen a Estados Unidos de un país que nada en coca, con cifras que ellos mismos tienen, pero se queden callados ante el crecimiento del narcotráfico en Colombia, ante la relación del cartel de las Farc con la narco-dictadura de Venezuela. Entonces yo lo que creo es que aquí hay que ser es un poco más analíticos y no temer a que una democracia se tenga derecho a decir la verdad”, concluyó.