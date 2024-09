Cuando exista un apagón de energía el problema será peor que paro camionero: senador Name

El sector energético en la región Caribe vive una crisis muy complicada. Air-e fue intervenida por el Gobiernoy EPM planea vender Afinia, muchos culpan a las generadoras de la crisis.

José David Name, senador del Partido de la U y miembro de la Bancada Caribe, habló sobre este tema en Mañanas Blu con Camila Zuluaga. Dijo que el problema de fondo es la estructuración que tienen las tarifas de energía en Colombia y no descartó un posible apagón en el Caribe colombiano.

"Aquí el problema real es la forma como está estructurada la tarifa en Colombia.No se ha cambiado el sistema tarifario y muchas veces lo dijimos a la Comisión Quinta. Esto esto va a ser un problema social, esto va a tener unas repercusiones en el Caribe colombiano y todavía no las hemos visto. Cuando se produzca un apagón, que puede existir, vamos a tener un problema peor que el paro camionero", indicó Name.

Asimismo, afirmó que la SuperServicios debe velar por la prestación del servicio de energía.

"La ley tiene un mandato muy claro para la Superintendencia de Servicios Públicos. Cuando el servicio se vea en riesgo o no se preste, la Superintendencia tiene que velar para que el servicio de energía no se interrumpa y este es el caso de la empresa Air-e", aseveró.

"Gobierno debe pagar lo que debe"

El senador Name afirmó que, en primer lugar, el gobierno actual debe pagar lo que debe de los subsidios a todas las distribuidoras del país.

"A corto plazo, este gobierno tiene que pagar lo que debe. Le debe los subsidios a todas las distribuidoras del país. Llamen al gerente de la empresa de Arauca, que se va a declarar también en quiebra, llamen al gerente de la distribuidora del Meta, que son públicas y que se van a declarar en quiebra. También llamen al gerente de la empresa de Chocó, que se va a declarar en quiebra. No le pagan los subsidios, le deben 1.3 billones de subsidios, entonces arranquemos por esa parte para que tengan oxígeno las distribuidoras, no las del Caribe, las de todo el país", explicó el congresista Name.

Sobre la intervención a Air-e

Name manifestó que, para su concepto, la intervención a la empresa Air-e se extenderá por más de un año.

"Lo que sí va a ser doloroso y quiero anunciárselo al país, es que la Superintendencia, en el fondo que tiene para estos casos, no tiene los recursos adecuados y va a tocar, o colocar más impuestos, o que los generadores paguen más impuestos para llenar este fondo y poder cubrir lo que se necesita. Seguramente, de aquí a diciembre, se van a necesitar, solamente para Air-e, más de 500.000.000 millones de pesos, entonces esto no va a ser una intervención por un año, yo lo sé", dijo.

Sobre el servicio de energía en el Caribe

"El Gobierno es entender que en en la costa Caribe tenemos una temperatura. La nevera trabaja con con mayor esfuerzo. Necesitamos prender los abanicos, los aires acondicionados y a nosotros nos tratan con el mismo subsidio que le dan a una persona en Tunja, donde el habitante de Tunja está a 7 grados, mientras en la costa Caribe estamos a treinta y 35 o 40. Por eso digo, el problema es estructural", finalizó.

