Cuando no están los mejores es muy difícil ganar: Cristiano Ronaldo

“Si tuvieras a Neymar, Suárez y Messi casi siempre lesionados el Barça no estaría donde está. A lo mejor sí, pero no lo creo (…) Me molesta que digan que Cristiano ha bajado el rendimiento y por eso ha bajado el Madrid. “Si todos estuvieran a mi nivel estaríamos primeros”. Afirmó.

El portugués expresó su descontento por no jugar con él cree son los mejores en el campo. "No sé si por mala preparación al principio, pero estamos teniendo muchas lesiones y eso nos perjudica. No quiero menospreciar a nadie, a ningún compañero, pero cuando no están los mejores, Bale, Benzema, Marcelo, Pepe (…) No digo que Jesé, Lucas o Kovacic no son buenos, pero... sí".

Por su parte Zinedine Zidane mostró su descontento con el rendimiento del equipo: “No estoy contento con el partido, no puedo estar contento con la derrota (…) Antes de que me preguntéis, la Liga está acabada, diré que quedan partidos, que la temporada no está acabada".