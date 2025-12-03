Cuidadores de carros tienen diploma en Salento

En estas vacaciones de fin de año, algunos de los visitantes de Salento que vayan en sus vehículos serán atendidos por 24 cuidadores, la mayoría adultos mayores, que se prepararon en seguridad y turismo gracias a un programa de economía popular de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.

En las calles de Salento, 24 personas, la mayoría adultos mayores, entre los 60 y los 85 años, cuidan los carros de algunos de los miles de

visitantes que recorren este turístico municipio.

Uno de ellos es Nelson Hoyos, que preside la Asociación de Zonas Azules del municipio de Salento, Quindio:

"Estamos sectorizados en diferentes calles del municipio, en la Plaza principal, nos toca estar pendientes cuando están ingresando vehículos, recibir a los turistas, ayudarlos a estacionar; informarles sitios para visitar".



¿En qué consiste el programa?

En el caso de Salento, el presidente de la entidad, Rodrigo Estrada Reveiz, explicó en qué consiste su formación:



"Es un programa que tiene que ver con el ser, que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con capacitación con ellos. Estamos capacitándolos en temas de seguridad, tema de turismo, tema de bienestar, tema de tecnología".