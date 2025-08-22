Daniel Palacios pide al Congreso archivar la ley de sometimiento

El exministro del interior y precandidato presidencial, Daniel Palacios, se refirió a los ataques terroristas que se han registrado en las últimas horas en Valle, Antioquia y Caquetá, asegurando que Colombia está bajo ataque.

“No se nos podrá nunca olvidar a los colombianos las consecuencias de la política del amor a los criminales, o de la renuncia al ejercicio de la autoridad”, dijo Palacios.

Ante esta situación el precandidato le pidió al Congreso archivar la ley de sometimiento que contempla beneficios jurídicos a miembros de grupos armados y bandas delincuenciales que hagan parte de los procesos de paz.

“Hoy quiero hacer un llamado enérgico y pedirle al Congreso de la República que hunda, que archive inmediatamente la mal llamada ley de sometimiento presentada por este Gobierno que busca dar más privilegios, más tratamiento preferencial, más impunidad para los grupos terroristas como el Clan del Golfo”, agregó Palacios.

Hasta el momento la ley de sometimiento iniciará su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.