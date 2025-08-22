Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Representante Juan Espinal citará a mindefensa a moción de censura tras ataques terroristas

Representante Juan Espinal citará a mindefensa a moción de censura tras ataques terroristas

En las últimas horas, se han registrado ataques terroristas en Valle, Antioquia y Caquetá.

Ataque-Cali-EFE.jpg
Ataque en Cali
Foto: EFE
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: agosto 22, 2025 09:18 a. m.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Espinal, anunció que citará a una moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lo anterior, tras los ataques terroristas que se registraron en las últimas horas en Valle, Caquetá y Antioquia.

“Ha llegado una información de que el día de ayer no se procedió de manera inmediata para extraer los cuerpos y rescatar a los sobrevivientes del atentado en Amalfi. Aquí tiene que haber un responsable político y es el ministro de defensa. Vamos a impulsar, como integrantes de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, moción de censura en la plenaria de la cámara baja del Congreso de la República”, señaló Espinal.

En caso de prosperar, la moción obligaría al ministro a dejar su cargo. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de estas iniciativas ha logrado superar el trámite en el Congreso.

La comunidad internacional también reaccionó frente a los hechos. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia condenó lo ocurrido en Cali, señalando que se trató de un ataque indiscriminado y pidiendo a los grupos armados que respeten el Derecho Internacional Humanitario.

El organismo manifestó su solidaridad con las víctimas y con la población afectada.

Por su parte, la Misión de Verificación de la ONU expresó su rechazo tanto a lo sucedido en Cali como en Amalfi, e hizo un llamado urgente a detener la escalada de violencia, garantizar la protección de los civiles y asegurar que la justicia actúe frente a estos crímenes.

