Procurador rechaza ataques terroristas en Valle y Antioquia y pide fortalecer la Fuerza Pública

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, condenó los atentados ocurridos este jueves en Cali y Amalfi, que dejaron al menos 20 personas muertas y decenas de heridos, y llamó al Gobierno a reforzar la acción del Estado contra el narcoterrorismo.

El procurador Eljach calificó los ataques contra un helicóptero de la Policía en Amalfi (Antioquia) y la Escuela Marco Fidel Suárez en Cali como “viles atentados del narcoterrorismo que enlutan a Colombia, cegando vidas de miembros de la Fuerza Pública y de civiles inocentes”.

En su declaración, expresó solidaridad con las familias de las víctimas y advirtió que “la unidad de todos los colombianos tiene que ser la estrategia más eficaz para derrotar a los violentos”.

El funcionario hizo un llamado al presidente de la República para que, frente a la expansión de las organizaciones criminales, se revisen las estrategias y se fortalezca la acción legítima del Estado.

Aunque reconoció los esfuerzos de paz, recalcó que “no puede hacerse a expensas de la seguridad de la nación y de las vidas de los colombianos”.

Eljach también instó al Gobierno, a las Fuerzas Armadas y a la Rama Judicial, a actuar de manera implacable contra la criminalidad, sometiendo al narcoterrorismo al ordenamiento jurídico interno y al derecho internacional.

Publicidad

Finalmente, pidió a todos los sectores de la sociedad cerrar filas en defensa de las instituciones democráticas y garantizar elecciones seguras y en paz.

“El diálogo debe ser el instrumento para construir consenso en la defensa de la vida y el fortalecimiento de las instituciones”, concluyó.