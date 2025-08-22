Siguen sin ser evacuados cuerpos de los 12 policías asesinados en Amalfi, Antioquia

Este viernes siguen sin ser evacuados los cadáveres de los 12 miembros de la Policía antinarcóticos que fueron asesinados, en zona rural del municipio de Amalfi en Antioquia, por las disidencias de alias Calarcá, que utilizaron drones para derribar un helicóptero de la institución.

Luego de los ataques con tatucos y drones a los miembros de la Policía Antinarcóticos, hubo fuertes enfrentamientos, por lo que fue enviado un refuerzo del Ejército y la Fuerza Aeroespacial a esa zona rural en el Nordeste de Antioquia, donde, aunque ya se logró tener control del territorio, ahora las condiciones climáticas no ha permitido la extracción de los cadáveres de los 12 miembros de la institución que murieron en este ataque.

Toda esta tragedia inició cuando dos helicópteros de la Policía Nacional, iban a evacuar a personal que adelantaba erradicación manual de cultivos ilícitos, estaban arribando hasta un punto en la vereda Los Toros de Amalfi, en donde la población escuchó varias detonaciones que causaron que se vivieran momentos de pánico e incertidumbre en la comunidad.

En videos que grabaron los propios campesinos y que han circulado en redes sociales se ve cómo uno de los helicópteros blackhawk de la Policía volaba por la zona rural del municipio cuando atacado con tatucos y drones.

Lamentablemente, uno de los helicópteros fue impactado por drones en el rotor trasero, encargado de estabilizar la aeronave, lo que hizo que se precipitara en la zona montañosa, en medio de los cultivos que intentaban erradicar

El gobierno de Antioquia aseguró que el ataque, fue perpetrado por las disidencias de alias ‘Calarcá’, por las rentas del estupefaciente y que se evidenció en otro video que ya lo tiene inteligencia de la Policía, que ha generado repudió porque se escucha lo que serían varios integrantes de las disidencias celebrando el ataque y que coronaron que tumbaron uno de los helicópteros.

La misma dirección de la Policía Nacional confirmaron las identidades de los fallecidos, ellos son el subteniente Nicolás Ovalle, el subintendente José Camacho, el mayor Carlos Mateus y los patrulleros Neiver Zúñiga, José Valera, Yeison Samboní, Rafael Anaya, Edwin Zúñiga, Jonathan Jiménez, Richard Lagos y Juan Guzmán.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martinez, habló sobre la última víctima identificada por las autoridades.

“Y acaba de morir el otro artillero de nombre Michael Steven hasta ahí. Es decir, así son 12 los fallecidos, es decir, que quedaríamos así como tres heridos”, aseguró.

El presidente Gustavo Petro, lamentó la situación a la vez que señalaron a las disidencias de Calarcá como las responsables. El mandatario, incluso, habló de alias ‘Barbas’, uno de los cabecillas del grupo armado y dinamizador del cultivo de coca en Antioquia.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que esto demuestra el interés permanente de estos grupos al margen de la ley por proteger las rentas ilícitas.

“Lo que sí muestra esta situación es que los grupos armados están operando por intereses de economías ilegales y que en este caso están afectando a Policías que estaban trabajando por sustitución de cultivos que es una economía ilegal”, aseveró.

Aunque en minutos el director de la Policía Nacional, Mayor General Carlos Fernando Triana Beltrán, en el comando de la Policía en Antioquia, entregaría detalles de los atentados, la situación de los heridos y cómo se hará la extracción de los 12 cadáveres en la vereda Los Toros de Amalfi, esta rueda de prensa fue cancelada.

Lo que sí se espera es que se aumentan las recompensas para dar con la captura no solo de alias ‘Barbas’, si no por además alias 'Guillermino' y alias 'Guaricho', quienes se disputan con otros grupos armados el cultivo de coca y que actualmente están sus recompensas hasta 200 millones de pesos por sus capturas.