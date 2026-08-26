De La Espriella irá a Ibagué este jueves a coordinar acciones tras emergencia por incendios

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que este jueves se desplazará al Tolima para coordinar las acciones que se adelantarán en el departamento por la emergencia causada tras los incendios.

“Mañana estaré personalmente en Ibagué coordinando las operaciones y verificando en terreno el despliegue de todas las capacidades necesarias para enfrentar esta emergencia. Mi gratitud a nuestra Fuerza Pública, bomberos, organismos de socorro y a todos los que están luchando contra el fuego. El Tolima no está solo”, anunció De La Espriella.

Incendios en el Tolima. Foto cortesía.

En el mismo sentido, dijo que se estaban adelantando las investigaciones para determinar si hay grupos ilegales o delincuencia tras la provocación de los incendios.

“Hasta ahora, la Fuerza Pública ha realizado 1.084 descargas aéreas y empleado más de 452.000 galones de agua para combatir las llamas. Paralelamente, SIJIN y SIPOL investigan en Coello, San Luis, Venadillo y Suárez las causas de los incendios y la posible responsabilidad de manos criminales”, agregó De La Espriella.



Es importante recordar que este miércoles el ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó la captura de dos personas por su presunta responsabilidad en estos incendios.

“No vamos a bajar la guardia frente a los incendios en el Tolima. Nuestra Fuerza Pública mantiene desplegados 782 hombres y mujeres, y otros 33 integrantes de la Brigada de Atención a Desastres se trasladan hacia Ibagué con 4.000 kilos de equipos. Tenemos en operación 2 helicópteros Black Hawk, 2 aviones AT-802 y está previsto el apoyo de un MI-17”, aseguró el presidente en su cuenta de X.