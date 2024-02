Debate de control político contra director de la UNGRD por carrotanques en La Guajira

Ha sido ardua la polémica por cuenta de los 40 carrotanques que permanecen parqueados en La Guajira y que fueron comprados por la Unidad de Gestión del Riesgo - UNGRD, en cabeza de su director, Olmedo López.

La Fiscalía General de la Nación ya abrió una investigación para determinar si existen irregularidades en la compra de los carrotanques carrotanquespor parte del Gobierno nacional, que serían destinados para atenderla emergencia por agua en el departamento.

En diálogo con Mañanas Blu, el representante a la Cámara Duvalier Sánchez se refirió a la molestia que hay por cuenta de lo que desde el Congreso han calificado como baja ejecución en la entidad.

Sánchez anticipó que ante a falta de respuestas por este caso, han decidido citar a un debate de control político a López con el fin de que responda a los múltiples cuestionamientos del Congreso con respecto a la ejecución.

Hemos visto no sólo los aconteceres de los desastres nacionales que han ocurrido con los incendios, lo de La Guajira, sino que el dato más grave, que es reflejo de esa mala planeación y de esa mala ejecución por parte de la entidad y las responsabilidades que tiene el director. Entonces vamos a citar la debate de control político, porque la baja ejecución ya da señales de que la entidad no va bien. La ejecución es del 7.5 %, según la Contraloría dijo.

Sobre el caso de La Guajira y sus históricas dificultades en el abastecimiento de agua, criticó el hecho que no se supervisara y se planeara el proceso de contratación, "cuando se va a contratar algo tiene que hacerse unos estudios previos en unos análisis del sector para ver que efectivamente ese contrato está responde de forma integral a las obligaciones. Uno no puede contratar camiones sin lograr el objetivo que era llevar agua potable. O sea, no se necesitaban camión. En La Guajira se necesitas agua potable. Por lo tanto, el contrato debe demostrar que tenía la planeación adecuada en cada una de sus acciones para lograr el objetivo del contrato", explicó.

La explicación del director de la UNGRD sobre carrotanques en La Guajira

El director de la UNGRD, Olmedo López, dijo el lunes que a partir de esta semana empezarán a distribuir el agua y arremetió contra las versiones que indican que en el contrato hubo irregularidades.

Además, explicó que los 40 carrotanques no se encontraban parqueados por situación de abandono, sino porque están siendo adaptados con mangueras, bombas y los respectivos seguros todo riesgo para garantizar un óptimo funcionamiento.

