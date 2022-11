Debe haber incentivos para prender plantas privadas de energía: Fenalco

“Hicimos un inventario de las plantas en el país en las grandes superficies y centros comerciales. Al ministro le dijimos que hubiera un estímulo necesario para prenderlas”, dijo.



Botero dijo que por ahora no ha consolidado el dato, pero que hay suficientes plantas para generar energía, sobre todo en la costa Atlántica, donde el servicio de energía no es el mejor.



“En algunos casos habría que ver si son totalmente autosuficientes. Si son capaces de soportar la operación de un almacén”, dijo.



Agregó que el incremento en los consumos se ha dado no porque la gente no quiera ahorrar, sino por la situación climática que enfrenta el país. Lea también ( Si no ahorramos entre el 5 y 10%, en 2 semanas habrá cortes: MinMinas )