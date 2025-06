¿Deberían tener las mujeres licencia por menstruación? Congreso no se pone de acuerdo

El Congreso de la República no se pone de acuerdo sobre si las mujeres deberían o no tener una licencia remunerada en el trabajo por su menstruación y el tema será definido en la conciliación de la reforma laboral la próxima semana.

La Cámara de Representantes aprobó un texto que permite a las mujeres tener permisos cuando tengan cólicos y otras afecciones de salud relacionadas con su ciclo menstrual. Sin embargo, en la versión de Senado el tema se limita exclusivamente a casos de endometriosis y a citas con especialistas.

Como los textos son diferentes la conclusión la darán los conciliadores de la reforma la próxima semana cuando decidan qué apartes del texto definitivo serán los aprobados por la cámara baja y cuáles serán los que eligió la cámara alta.

"Se trata de reconocer los procesos biológicos naturales de las mujeres, que los espacios de trabajo sean adaptados a nuestras necesidades y no al revés. Hay muchas mujeres que tienen a una persona o a una mujer que tiene algún tipo de dolencia que le impide ser productiva, que le da sintomatologías muy dolorosas que no les permiten ni siquiera pararse, dolores de cabeza intensos, vómitos, desmayos. Es muy importante que podamos darles ese beneficio, que las podamos abrazar y que puedan ir al médico y no que esperen hasta cuando ya está determinada su salud y no podemos hacer nada por ellas", dijo la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal.

No todos comparten esa opinión y de hecho la proposición de Carrascal para aprobar la licencia menstrual en Senado, fue rechazada.

"Esa imaginación de la izquierda para convertir un ciclo biológico en una enfermedad, lo que trae como consecuencia es la discriminación hacia las mujeres en edad de gestar. Es exactamente lo contrario, le abre la puerta a la contratación de los hombres o a las mujeres maduras que obviamente ya no van a quedar embarazadas. Entonces, esa forma de explicar que es que si tiene mucho dolor, pues claro que si le duele mucho tiene el acceso a la medicina, puede pedir su excusa", dijo por su parte la senadora María Fernanda Carrascal.

Según el artículo 16 de la reforma laboral un trabajador tiene derecho a permiso para ir a citas médicas programadas con especialistas o a los servicios de urgencias.