Petro dice que si la reforma laboral no es progresista, “la consulta sigue”

El presidente Gustavo Petro estuvo en Cali este miércoles, 11 de junio, y defendió la firma del decreto que convoca a la consulta popular.

“¿Por qué la consulta? Es conveniente, es imperativo, es una necesidad categórica de la sociedad colombiana hoy. Al contrario de lo que dice el expresidente, esta consulta popular es absolutamente necesaria”, señaló el presidente Petro.

Por otro lado, también respondió a quienes han anunciado demandas tanto para el presidente y su gabinete como para el decreto que convoca a la consulta popular.

“Muchos han dicho que es inconstitucional, muchos han dicho que es ilegal, muchos han amenazado a mi gabinete con que se va preso. Ay Dios, yo me sentiría orgulloso si me hacen esa, que me la han intentado hacer varias veces, porque tendrían que poner a unos funcionarios y a un presidente que lo único que han hecho es pedir que el pueblo se exprese”, señaló Petro.

Presidente Gustavo Petro hace denuncia sobre amenazas Foto: Presidencia

Además, aseguró que si la reforma laboral no es progresista la consulta popular seguirá. “Si esa ley no sale así, la consulta popular sigue. Se tienen que organizar los comités del “sí” en cada región y los comités del “no” el presidente y el Gobierno a partir de hoy no podemos hacer campaña”, agregó el mandatario.

En su discurso, el presidente Petro hizo un llamado al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, para que no avance hacia la conciliación si la reforma laboral que se apruebe en el Senado no es progresista.

“Si la Cámara de Representantes llegara a que Efraín (presidente del Senado) tuviera mayorías para aprobar algo tan dañino, como una contratación por horas, le pido al presidente de la Cámara no de un solo paso atrás”, fue el mensaje de Petro.

El presidente también aseguró que se usarán todos los instrumentos que hay en Colombia para que la sociedad pueda participar y tomar decisiones.