"Debieron actuar antes": abogado de Olmedo López por orden de captura a Carlos Ramón González

José Moreno, abogado del exdirector de la UNGRD Olmedo López, aseguró que la justicia colombiana tardó en actuar contra los responsables de los hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Esto tras conocerse que un juez de control de garantías ordenara medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, por los delitos de cohecho y peculado.

“Debieron actuar antes, no solo en este caso, sino en muchos otros donde se ha esperado demasiado para llegar a los máximos responsables”, dijo Moreno en Mañanas Blu 10:30 AM.

El abogado cuestionó los tiempos de las investigaciones, al advertir que su cliente ha entregado información clave desde mediados de 2023, pero la Fiscalía apenas avanza en las capturas: “La información fue aportada por Olmedo López desde junio del año pasado. Nos preocupa que se haya dado chance a los más implicados para salir del país”, expresó.

Según Moreno, los elementos que hoy tiene la Fiscalía nacen de los primeros interrogatorios a Olmedo López, quien habría revelado detalles de una reunión en enero de 2024 en la casa de Carlos Ramón González. “Esa reunión tenía como finalidad sostener a Olmedo López en el cargo. Todo lo que se sabe de estos hechos delictivos es gracias a la colaboración de Olmedo y los elementos que ha aportado”, sostuvo en ese sentido.

El juez determinó que existen pruebas e inferencias razonables de la participación de González en delitos de corrupción y riesgos de obstrucción a la justicia, por lo que se ordenó su captura. Por eso, Moreno pidió celeridad a las autoridades y señaló que ahora corresponde a la Fiscalía solicitar una circular roja en caso de que el exdirector del Dapre esté fuera del país.

También aclaró que, aunque la defensa y la Fiscalía pueden apelar, la orden de captura sigue vigente y el proceso judicial continuará su curso.

El abogado de Olmedo López recalcó que su cliente ha estado dispuesto a colaborar desde el inicio y desmintió que las demoras se deban a que no haya firmado un principio de oportunidad: “Que no vengan a decir que es por Olmedo, porque eso no es cierto. Las demoras han sido por los procedimientos, pero es preocupante que no se haya actuado antes en un proceso tan importante”, finalizó.