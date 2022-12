Decisión del pueblo es definitiva frente a consultas populares: Consejo de Estado

Con ponencia de la magistrada Stella Janette Carvajal, la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidió negar una tutela a la sociedad Mansarovar Energy Colombia Ltd. quienes argumentaron la violación al debido proceso y al acceso a la administración de justicia con la publicación de una providencia del 7 de marzo de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo del Meta.

Con dicha tutela, la empresa buscaba dejar sin efectos la pregunta de una consulta popular que pretendía determinar si se podían llevar a cabo actividades de explotación sísmica, perforación exploratoria, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos en el municipio de Cumaral, Meta.

En dicha consulta se les preguntaba a los ciudadanos si ¿Está usted de acuerdo ciudadano cumaraleño que dentro de la Jurisdicción del MUNICIPIO de CUMARAL (META), se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos? Dicho mecanismo se puso en marcha el pasado 4 de junio en este municipio dando como resultado un ‘No’ a la explotación minera en el municipio.

Frente a esto, el alto tribunal considero que con ese mecanismo de participación no se vulneró ningún derecho de la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltd., y que, por el contrario, “cumple las exigencias de lealtad y objetividad, en la medida en que no contiene expresiones o frases que manipulen o incidan en la voluntad del votante”. Además, también insistió en que “la decisión que adopta el pueblo es definitiva, en cuanto pone fin al proceso de consulta popular y es obligatoria, porque exige al gobernante incorporarla al ordenamiento jurídico”.

No obstante, el Consejo de Estado precisó que la decisión de este municipio en su consulta popular será obligatoria a partir de la publicación del acuerdo y la decisión entraría a regir hacia el futuro “por lo tanto, deben respetarse las situaciones jurídicas particulares consolidadas de los sujetos que, en virtud de la normativa anterior, obtuvieron licencias, concesiones, permisos y autorizaciones para desarrollar actividades económicas de la industria de hidrocarburos en el municipio de Cumaral”.