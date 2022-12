Declaración de capitán del Esmad que disparó contra Dilan revela quién dio la orden de actuar

BLU Radio revela las dos primeras declaraciones que rindió ante la Policía el capitán del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, Esmad, que disparó y le causó la muerte al joven estudiante Dilan Cruz, en medio de las manifestaciones relacionadas con el paro nacional que comenzó el pasado 21 de noviembre.

Los dolorosos hechos ocurrieron el sábado 23 de noviembre a las 3:40 de la tarde en la calle 19 con carrera 4, en pleno centro de Bogotá, cuando el oficial, jefe de la escuadra del Esmad accionó una escopeta calibre 12 y disparó una “bean bag” o bolsa de tela con perdigones que se alojó en el cráneo de Cruz y 48 después le causó la muerte.

En estas dos declaraciones, el reporte que presentó a sus superiores sobre las acciones que adelantó ese día y su testimonio bajo juramento ante la inspección de la policía de Bogotá, se comienzan a aclarar varias dudas sobre las circunstancias que llevaron al triste desenlace que llevó al homicidio de Dilan Cruz.

En la primera declaración, que rindió el capitán del Esmad y que recopila en un informe el mayor Jhon Alexander Socha Ayala, comandante de la región móvil antidisturbios 1.

Es muy importante como inicia el informe porque parten de los hechos vandálicos y desordenes de la noche del viernes 22 de noviembre.

“Ante hechos de violencia, asonadas, saqueos, afectaciones a la movilidad, al transporte público, los bienes públicos y privados, motivaron a la Alcaldía Mayor de Bogotá a proferir el decreto N 714 del 22 de noviembre de 2019, por medio del cual se decreta el toque de queda en la ciudad de Bogotá”.

Por eso, dicen que 8:00 de la mañana se conforma el 23 de noviembre un dispositivo conformado por:

1 oficial

2 mandos ejecutivos

17 patrulleros del Esmad

20 patrulleros (conductores de las motocicletas, adscritos al modelo nacional de vigilancia por cuadrantes)

El operativo inicia sobre la 1:40 de la tarde y empiezan a movilizarse hacia el centro.

“Siendo las 13:40 horas, el señor coronel Néstor Raúl Cepeda Cifuentes, comandante de la Unidad de Escuadrones Móviles Antidisturbios, me ordena vía radio, que me traslade con la reacción motorizada bajo mi mando, desde la Avenida el Dorado con carrera 102, donde prestábamos servicio en prevención ante posibles hechos violentos, posteriormente se dispuso el traslado hacia el CAI San Diego ubicado en la carrera 7 N 26-00 lugar en el cual se presentaban bloqueos de vías, donde existía presencia de Gestores de Convivencia”.

“Al llegar a la carrera 7 con calle 26, encontramos un grupo de aproximadamente 250 personas que bloqueaban la carrera 7, ante lo cual se procedió a informarles que debían retirarse y despejarla. Estas personas hicieron caso omiso ante la orden de Policía, siendo necesario y proporcional de acuerdo con los hechos, el uso de la fuerza mediante el lanzamiento de cartuchos de gas, granadas de gas y aturdimiento, logrando su dispersión y habilitando la movilidad. La sección se instala en este lugar de forma preventiva para evitar nuevos bloqueos”.

Luego, por la orden de uno de sus superiores van hacia carrera 5 con calle 17.

“Siendo aproximadamente las 14:05 horas el señor coronel Néstor Raúl Cepeda Cifuentes ordena vía radio que me traslade con la sección a la Plaza de Bolívar, donde se presentaba aglomeración, al llegar al sitio nos ubicamos frente al Congreso de la República costado oriental, en el lugar se encontraban reunidas un grupo de aproximadamente 500 personas, varias de ellos con el rostro cubierto, al sitio arribaron dos secciones del Esmad y una sección de la Unidad de Intervención Policial,Unipol, las unidades policiales se ubicaron en la carrera 8 con calle 10 y calle 11. Otra sección se ubicó en la carrera 7 con calle 10 cerca a la Casa del Florero”.

“Sobre las 14:40 horas mi coronel Javier Martín Gámez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, vía radial ordena al señor mayor John Alexander Socha, comandante del dispositivo del Esmad, intervenir y realizar la dispersión de estas personas, quien a su vez me ordena avanzar e intervenir la aglomeración, debido al gran número de personas que intentaban afectar la catedral y generar actos violentos, por lo cual fue necesario hacer uso de la fuerza por medio del lanzamiento de granadas de aturdimiento, gas y cartucho de impacto, con el fin de evacuarlos por la carrera 8 con calle 11 con dirección a la carrera 10, procedimiento que se realizó sin novedad”.

“Al instante recibo la orden de desplazarme y realizar patrullajes en motocicleta sobre la carrera 10 desde la calle 17 hasta la calle 3, con el fin de evitar que los ciudadanos que fueron dispersados atacaran bienes públicos y privados, así como preservar la integridad y seguridad del personal en servicio y de los ciudadanos en general”.

¿Quién dio la orden?

“Sobre las 15:10 horas recibo la orden por parte de mi coronel Nestor Raúl Cepeda Cifuentes de trasladarme hacia las instalaciones del Icetex para apoyar un dispositivo policial que se encontraba en ese lugar, donde se dirigían varios grupos de personas; al llegar a la carrera 5 con calle 17 nos encontramos con uno de estos grupos que transitaban sobre la carrera 5 hacia el sur de la ciudad, algunos de ellos cubrían sus rostros, quienes al observar la presencia policial comienzan a lanzar objetos contundentes que ponen en peligro nuestra integridad y la de los demás ciudadanos, situación que hace necesario el uso de la fuerza realizando el lanzamiento de granadas de gas y de aturdimiento, así como cartuchos de impacto, situación que informo de manera inmediata a la central de radio".

“Mi coronel Néstor Cepeda ordena la dispersión de este y otros grupos que se encuentran en el sector causando afectaciones a la seguridad y movilidad, poniendo en riesgo la integridad física de los marchantes y bienes públicos y privados, con esta intervención se logra habilitar el flujo vehicular, evacuando estos ciudadanos violentos propendiendo por evitar la continuidad de hechos vandálicos en el lugar”.

BLU Radio fue a la calle 17 con carrera quinta, en el centro de Bogotá, y habló con los comerciantes de la zona para establecer si hubo o no hubo actos vandálicos que requirieran la presencia del Esmad los días 22 y 23 de noviembre. La mayoría de los testimonio coinciden en que su presencia sí era necesaria y que por eso, muchos, decidieron no abrir al público ese día.

Llegamos al momento más importante y es la entrada del Esmad a la calle 19 con carrera 4, lugar en el que fallece el joven Dilan Cruz.

Según la declaración del capitán que le disparó a Cruz, al llegar a la carrera 4 se incrementa el lanzamiento de objetos contundentes contra el Esmad y aparecen encapuchados y entonces, es cuando justifica el disparo con el escopeta calibre 12.

“Al ubicarnos sobre la calle 19 con carrera 7, a eso de las 15:40 horas aproximadamente, observamos otro grupo de personas que se dirigen hacia el occidente de la ciudad, las cuales se encuentran acompañadas por gestores de convivencia y funcionarios de la personería Distrital de Bogotá, quienes se encontraban agotando las vías de diálogo con estos grupos, tomé contacto directo con la doctora Esmeralda Caro Gómez, integrante del grupo de atención ante posible vulneración de Derechos Humanos, GAEPVD, informándole que se tiene la orden de dispersar todos los grupos que bloquean las vías y causan afectaciones en el sector. Ella me manifiesta que haga aviso previo para el uso de la fuerza, actividad que se cumple de manera inmediata acompañado de los gestores de convivencia, de forma literal con toda la fuerza de mi voz expreso: “Retírense de la vía o nos veremos obligados a hacer uso de la fuerza”.

“En ese instante, los funcionarios gestores de convivencia y Personería Distrital se organizan en una línea tratando de evacuar estas personas, continuando la mediación sin obtener resultados, en este momento algunos de los ciudadanos que cubren sus rostros comienzan a lanzar objetos contundentes recogen los gases y otros elementos y los devuelven poniendo en riesgo la vida e integridad de los integrantes del Esmad y de la comunidad, a pesar de lo cual la sección del Esmad acompaña a distancia al grupo de personas tratando de dispersarlos”.

“Al pasar la carrera quinta se incrementa el lanzamiento de objetos contundentes contra el Esmad. En esos momentos, frente a nosotros se produce una explosión. De inmediato, se lanzan gases ya que los agresores se encuentran a poca distancia. Avanzamos unos metros más en medio de las agresiones, somos atacados desde los costados y, al acercarnos a la intersección de la calle 19 con carrera 4, observo cómo varias personas que cubren sus rostros, lanzan elementos contundentes y ante el incremento en la agresión y la detección de este nuevo peligro inminente, tomo la decisión de disparar una munición de impacto contra los agresores, al instante se observa que una persona cae al suelo, tratamos de acercarnos para socorrerlo, pero las personas se agrupan rápidamente impidiéndolo. Sin embargo, los primeros auxilios son brindados de forma inmediata por funcionarios de la Alcaldía, Personería Distrital y otros ciudadanos como socorristas de la Defensa Civil. Ante esta situación. reporto a la central de radio solicitando la presencia de una ambulancia”.

De esta manera, el capitán narra que fue él quien disparó la escopeta y cómo vio esa escena.

“Sí, era un hombre de aproximadamente 20 años, contextura delgada, al menos 1,70 de estatura, tenía una pañoleta en su rostro, una gorra y un guante en su mano derecha; desde la distancia donde estaba se observaba que tenía un golpe en la parte de atrás de la cabeza, a la distancia que lo vi pude notar que tenía herida abierta en la parte de atrás de la cabeza”.

Pregunta: “Manifieste al despacho, de los elementos que usted acabó de mencionar que se portaban en su grupo, alguno de ellos tenía la capacidad de ocasionar la herida que vio usted en dicha persona".

“Los elementos son menos letales, pero uno de ellos está diseñado para causar dolor o impacto, las lanzadoras y las escopetas, en el video donde se ve al muchacho lesionado, que circula por redes sociales se ve lo que al parecer es la bolsa que contiene el cartucho de la escopeta, la bolsa en kevlar”.

“Quién de su grupo portaba dicha escopeta. Yo portaba una escopeta y el subintendente portaba la otra. Manifieste al despacho, de acuerdo al registro videográfico que se le puso de presente, si reconoce usted al funcionario que aparentemente apunta y dispara en el lugar”.

“La persona que porta el escudo blindado al parecer es el patrullero. Las dos personas que aparecen en el círculo rojo creo que es otro patrullero y yo, la persona que apunta soy yo”.

BLU Radio entrevistó a quienes trabajan en los locales comerciales que quedan en las esquinas de la escena de los hechos. Todos concuerdan con que la marcha era pacífica y que el momento se volvió crítico cuando llegó el Esmad.

En redes sociales se conocieron múltiples videos de manifestantes que estaban justo en ese momento en el que Dilan Cruz cae al suelo. Videos que muestran una movilización pacífica y como los jóvenes devolvían los gases que el Esmad tiraba a los que protestaban.

La segunda declaración que rinde el capitán del Esmad es el 25 de noviembre ante la Oficina de Control Disciplinario Mebog. Llama la atención que la declaración está firmada el 25 de noviembre y el capitán dice que los hechos fueron: “ayer 23 de noviembre de 2019”.

Aquí vuelve a explicar que llegan al lugar porque estaban bloqueando las vías.

“En uno de estos recorridos, el dispositivo de Policía Nacional que se encontraba en el Icetex solicita apoyo ya que se les va acercando una gran cantidad de manifestantes a lo cual mi coronel Cepeda me ordena a mi dirigirme hacia ese lugar”.

“Cuando volteamos a mirar hacia el oriente vienen alrededor de cien manifestantes acompañados con ministerio público, nos dirigimos en línea de escuadras hasta estar a una distancia prudente donde me acerco y hablo con la doctora Esmeralda, funcionaria de la Personería, y le manifiesto que no hay orden para las marchas y que están bloqueando una avenida principal en los dos sentidos, violando así el derecho a la libre locomoción de las demás personas y que tengo que proceder a dispersarlos a lo cual ella me contesta que hagamos el aviso de uso de la fuerza”.

“De inmediato se hace esta acción acompañados del Ministerio Público y Gestores de Convivencia, dejándoles claro que si no se retiraban voluntariamente íbamos a hacer uso de la fuerza. La respuesta de los manifestantes, los cuales varios traían su cara con pasamontañas, pañoletas y máscaras antigas, es empezar a tirar objetos contundentes hacia la escuadra del Escuadrón Móvil Antidisturbios y a las personas que transitaban por este sector, sin importar que funcionarios de la Procuraduría se encontraban en medio, a lo cual veo la necesidad de hacer uso de los elementos del Estado, del Escuadrón Móvil Antidisturbios para dispersarlos; en estos momentos escuchamos una detonación cerca de nosotros por lo cual desplegamos mayor fuerza para salvaguardar nuestras vidas y las de terceros”.

“En este momento, uno de los manifestantes, el cual llevaba su rostro cubierto y guantes, cae por lo tanto paramos de inmediato el procedimiento tratando de acercarnos para auxiliarlo para prestarle los primeros auxilios, pero la multitud no lo permite, nos hacemos a un lado, al ver que Personería, gestores de convivencia y Defensa Civil, de inmediato, le prestan los primeros auxilios por lo que en este momento por el radio de comunicación solicito en varias ocasiones y de manera urgente una ambulancia y de inmediato le informo a mis superiores, a mi coronel Cepeda y a mi mayor Socha, de la novedad que se está presentando en este sitio y les hago saber que la Personería me pide que me retire del sitio para evitar más confrontaciones, mientras logran evacuar a esta persona”.

“Yo accedo a retirarme, pero solo hasta que tenía la plena seguridad que la persona lesionada contaba con la asistencia de personas que le estaban brindando auxilio, al punto que incluso en camino a retirarnos estaba seguro de que venía la ambulancia por esta persona”.

Un punto importante para resaltar en esa declaración es que el capitán dice que en ese momento le dijeron a los manifestantes que si no se retiraban voluntariamente iban a hacer uso de la fuerza y, como no lo hicieron, tomó la decisión de disparar.

“A lo cual veo la necesidad de hacer uso de los elementos del Estado, del Escuadrón Móvil Antidisturbios para dispersarlos; en estos momentos escuchamos una detonación cerca de nosotros por lo cual desplegamos mayor fuerza para salvaguardar nuestras vidas y las de terceros”, puntualiza.

Finalmente, también es importante resaltar, que el capitán dice que es la primera vez en 3 años que lleva en la institución que se enfrenta a un proceso como este.

“Manifestar que en el cumplimiento de nuestro deber es salvaguardar vidas, bienes y no lastimar a las otras personas o a los manifestantes en ningún momento, en el procedimiento, se puede ver en los diferentes videos que no era nuestra intención lastimar o causar algún daño a una persona, es de anotar que en los tres años que llevo en el escuadrón móvil antidisturbios, en muchísimos procedimientos nunca habíamos presentado alguna novedad, queja de haber golpeado a alguna persona, es desafortunado lo que sucedió”,