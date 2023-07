Declaraciones de Mancuso como "gestor de paz" promete ocasionar tsunami en Colombia

No la tiene fácil el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso para quedar en libertad en Colombia, en caso de ser deportado, tras su designación como gestor de paz por parte del presidente Gustavo Petro .

El camino para Mancuso se enreda porque su eventual libertad está en manos de jueces y magistrados, que lo han investigado y condenado en repetidas oportunidades por más de 38 mil hechos criminales que ordenó siendo el máximo cabecilla de las Autodefensas.

De hecho, en las últimas horas, la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ratificó una orden de captura contra Mancuso y hace una advertencia que no se puede dejar de lado: los hechos criminales que ha relatado el exjefe paramilitar ante la JEP no son nuevos, porque los ha venido ratificando desde el año 2014, en varios escenarios mediáticos y judiciales. Eso no implica que no sean hechos de suma gravedad, lo que se cuestiona es que no son novedosos.

Aunque todavía no se conoce la resolución que designa a Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte del Presidente Gustavo Petro, el exjefe paramilitar envió una nota de audio a sus compañeros excomandantes de las autodefensas en la que deja en el aire una afirmación inquietante: Mancuso dice que su designación abre de nuevo la negociación de Ralito, que según él, debe ser política, lo que deja interrogantes sobre cuáles son las intenciones de los exparamilitares y si eventualmente el Presidente Petro estaría pensando en darles estatus y eventual participación en política.

La otra inquietud que genera la designación de Salvatore Mancuso es la posibilidad de que sus declaraciones ante la justicia sean utilizadas como un instrumento de persecución política contra los opositores del presidente Gustavo Petro, en particular contra el expresidente Álvaro Uribe.

Petro anoche dijo que su gobierno no perseguirá a Uribe, incluso dice que esa será una consideración clara hacia la elección de la terna para elegir Fiscal General, pero Mancuso de manera insistente ha intentado vincular a Uribe con el paramilitarismo, ante lo cual, el expresidente ya lo denunció por injuria y calumnia.

Se avecina un nuevo “tsunami” llamado Salvatore Mancuso y el país tendrá que tener la suficiente madurez para evaluar sus afirmaciones, destacar sus eventuales aportes a la paz, y también censurar cualquier intento por manipular sus testimonios o evadir su obligación de reparar a las víctimas.

