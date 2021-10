Decreto que regula armas traumáticas elevará el costo de este producto: comercializadores

Los comerciantes en Colombia que tengan en su inventario armas traumáticas podrán comercializarlas, según el nuevo decreto del Ministerio de Defensa , en un plazo de 16 meses.

El comerciante deberá indicar en el registro el nombre completo y el número de documento del comprador, además de advertirle que está en la obligación de solicitar la marcación, el registro y el trámite de permiso del arma ante el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares.

El decreto ha generado desacuerdos entre los que comercializan armas traumáticas, pues advierten que el costo de estos productos se elevarán en los próximos meses.

Los comerciantes se van a ver afectados porque los precios de ese producto van a subir y con ese incremento los ciudadanos ya no van a comprar eso tan caro. Primero, porque asumirían el sobrecosto del registro del arma y también tienen que pagar la remarcación del arma. El arma con registro y todo sale en $970.000 pesos y a eso hay que sumarle unos $600.000 pesos más con el decreto Dijo Eduardo Jiménez.

Los comerciantes de estás armas manifestaron que, además de emitir este tipo de decretos para combatir la delincuencia, el Gobierno debería mejorar el sistema judicial para darle sanciones ejemplares a los delincuentes.

"Mire, no más hace unos quince días detuvieron a unos delincuentes con una pistola de madera, entonces no me parece que vengan a decir ahorita que con esto se va a acabar la delincuencia. Deberían más bien fortalecer el sistema judicial, le echan la culpa a que todos roban con armas traumáticas, entonces mañana sacarán un decreto donde se prohíban todos los cuchillos porque roban con armas blancas", añadió Jiménez.

El incremento en el uso inadecuado de las armas traumáticas en Colombia ha crecido desde el año 2018, cuando se incautaron 3.201 armas traumáticas, mientras que, en lo corrido del año 2021, se han incautado 6.569, lo que representa un incremento del 105%.