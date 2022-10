Defensa de exministro Andrés Felipe Arias apelará contra juicio de extradición

La defensa del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias interpuso un recurso para apelar la decisión de un juez de Miami de realizarle un juicio de extradición a Colombia.



El argumento de la defensa es que considera que no puede haber extradición si no hay un tratado bilateral vigente entre Colombia y Estados Unidos, pues aquí en el país no se ratificó adecuadamente en su momento.



Aún no se ha dado una respuesta a esta apelación y se espera una fecha de audiencia para que se presente Arias en la Corte.



Cabe recordar que el pasado 6 de febrero el juez de Miami le denegó a la defensa de Andrés Felipe Arias el recurso con el cual había obtenido libertad condicional mientras se discutía si Estados Unidos y Colombia tienen o no un acuerdo de extradición.



El análisis que hace Sullivan dice que la evidencia establece que es una posición oficial en las ramas ejecutivas de ambos países y que hay un tratado de extradición presente, además, que esta Corte tiene jurisdicción sobre este tipos de procesos esto quiere decir, que el juez podrá decidir si Arias será extraditado a Colombia por requerimiento del Gobierno de Juan Manuel Santos.



El exministro de Agricultura fue condenado en 2014 por la Corte Suprema de Justicia de Colombia a 17 años y medio de prisión y a pagar una multa de 25.000 millones de pesos (unos 8,5 millones de dólares) en razón de que unos subsidios para campesinos acabaron en manos de familias adineradas.