Defensa de Laura Sarabia anunció acción disciplinaria contra concejal Daniel Briceño

Todo comenzó con una queja disciplinaria presentada ante la Procuraduría General de la Nación por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien acusó a la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, de estar inhabilitada para ejercer el cargo diplomático por integrar la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías (FNG).

La defensa de Sarabia, encabezada por la abogada Lina Sandoval, anunció una respuesta legal. “Vamos a presentar una acción disciplinaria en contra del señor Briceño, porque actuar de mala fe y con ignorancia supina de la ley es sancionable disciplinariamente. Quiero contarle que la doctora Laura Sarabia no incurre en ninguna prohibición al hacer parte de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías. Su designación se enmarca dentro de un encargo oficial expresamente autorizado por el Decreto Ley 274 de 2000, que regula el servicio exterior. Dicha norma permite que los embajadores representen entidades estatales cuando actúan por instrucción oficial, como ocurre en este caso, en el que la doctora Sarabia fue encargada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, explicó.

Daniel Briceño Foto: Daniel Briceño Twitter

“No se trata entonces de un empleo adicional, sino de una función pública legítima y expresamente permitida por la ley”, agregó Sandoval.

La abogada argumentó además que las reuniones de la junta se realizan de forma virtual, por lo que la embajadora no ha incurrido en ningún gasto para asistir a ellas. Cabe mencionar que la denuncia de Briceño solicita a la Procuraduría investigar si Sarabia vulneró el artículo del Decreto 274 que impide a los embajadores ocupar simultáneamente cargos en juntas directivas de entidades estatales, salvo que renuncien previamente a ellos.