Defensa de Santiago Uribe descarta someterse a Jurisdicción Especial para la Paz

Aunque recordó que actualmente no está legalizada la Jurisdicción Especial para la Paz, Granados dijo que “si llegara a existir, dudo mucho que Santiago entre porque si alguien ha sido crítico de esa justicia ha sido el presidente Uribe, he sido yo y Santiago, como un hombre inocente, cómo va a entrar a someterse a lo que él ha hecho”. (Lea también: Estos son los argumentos de la Fiscalía para enviar a la cárcel a Santiago Uribe )

“En primer lugar la tal justicia transicional hoy en día no es una realidad jurídica, no forma parte de nuestro ordenamiento jurídico como tal, es simplemente una propuesta que se ha hecho en La Habana y sujeta a un plan de refrendación y luego de implementación, así que hoy en día jurídicamente no existe”, agregó.

Granados dijo que las versiones de quienes han declarado en contra de Santiago Uribe no tienen la credibilidad suficiente. (Lea también: En el búnker de Fiscalía pasó su primera noche Santiago Uribe )

Cabe recordar que dentro de las declaraciones en contra del hermano menor del expresidente están la del mayor (r) de la Policía Nacional, Juan Carlos Meneses Quintero, principal testigo en el caso de Los Doce Apóstoles, Eunicio Alfonso Pineda Luján y los exjefes paramilitares ‘Don Mario’ y ‘Don Berna’, entre otros.

“Hace 16 años fue exonerado Santiago Uribe, siendo fiscal general una persona que se caracterizó por ser implacable contra los paramilitares que fue el doctor Alfonso Gómez Méndez. Se le reabrió la investigación hace 6 años cuando Uribe dejaba la Presidencia”, recordó el abogado Jaime Granados.

En ese sentido, dijo que la captura de Uribe “es algo absolutamente vergonzoso para Colombia” y lo comparó con el caso del coronel Plazas Vega, quien según Granados, fue llevado a prisión “a punta de testigos falsos”.

Finalmente, el abogado defensor de Santiago Uribe Vélez destacó el compromiso de su cliente con la justicia, pues nunca se fue del país para evadir la investigación.

“Desde el inicio del proceso dijo que iba a estar en Colombia, poniéndole la cara a la justicia, que él es una persona inocente que no tiene nada que ocultar ni temer y eso es lo que ha hecho”, finalizó.

La Fiscalía detuvo el lunes al hacendado Santiago Uribe, hermano menor del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, acusado de homicidio y vínculos con milicias irregulares de extrema derecha, informaron fuentes allegadas al caso.

El hermano del exmandatario es investigado desde hace años por su presunta responsabilidad en la creación del grupo paramilitar Los doce apóstoles, al que se le atribuyen múltiples muertes dos décadas atrás en el oriente de Antioquia.

Ese caso fue investigado a fines de la década de 1990 por la Fiscalía, y nunca pasó a juicio por falta de pruebas.

La indagatoria formal de la Fiscalía en contra de Santiago Uribe se abrió en septiembre de 2013, luego de que el ganadero fuera acusado por el mayor retirado de la policía Juan Carlos Meneses, principal testigo del proceso en su contra, de crear y financiar esa estructura paramilitar.

Según la Fiscalía, el grupo usaba sus influencias para hacer "limpieza social", eliminando con apoyo de la fuerza pública a ciudadanos que según ellos tenían nexos con guerrillas de izquierda.

Así se habría producido el crimen del conductor de bus Camilo Barriento Durán, el 25 de febrero de 1994 en el municipio antioqueño de Yarumal, por el cual Meneses fue acusado por la Fiscalía en enero de 2014.