Defensora colombo-venezolana denuncia que gobierno Petro le negó la visa inesperadamente

A través de sus redes sociales, la defensora de derechos humanos colombo-venezolana y coordinadora general de la ONG Alerta Venezuela, denunció que, tras cuatro años de vivir regularmente en el país, el Ministerio de Relaciones Exteriores le inadmitió de forma sorpresiva el trámite de renovación de su visa de migrante.

“Buen día presidente Gustavo Petro ¿Recuerda lo que le dije sobre las inadmisiones? Bueno, tras 4 años con visa de M, ayer me tocó a mí. Desde hoy estoy en condición irregular, con riesgo de perder trabajo y EPS y, por tanto, tratamiento oncológico”, sostuvo Bolívar en la red social.

Buen día presidente @petrogustavo

¿Recuerda lo que le dije sobre las inadmisiones?

Bueno, tras 4 años con visa de M, ayer me tocó a mí. Desde hoy estoy en condición irregular, con riesgo de perder trabajo y EPS y, por tanto, tratamiento oncológico. https://t.co/8O5jr9yEOJ — Ligia Bolivar (@ligiabolivar) November 1, 2025

Lo que llama la atención es que este hecho ocurrió tan solo 15 días después de que la profesora Bolívar, quien además es investigadora adscrita de la Universidad del Rosario, reclamó al presidente Petro una mayor protección a los defensores de derechos humanos exiliados de Venezuela y migrantes del país vecino.

“Los hechos no confirman sus palabras, presidente Petro. Desde el año pasado advertimos los riesgos que enfrentaban las personas venezolanas que huyeron a Venezuela en el contexto pre y postelectoral y la única respuesta ha sido INADMITIR sus solicitudes de visa y demoras en refugio”.



Los hechos no confirman sus palabras, pdte. @petrogustavo

Desde el año pasado advertimos los riesgos que enfrentaban las personas venezolanas que huyeron a 🇨🇴en el contexto pre y postelectoral y la única respuesta ha sido INADMITIR sus solicitudes de visa y demoras en refugio. https://t.co/NXSdyH3QEc — Ligia Bolivar (@ligiabolivar) October 13, 2025

En diálogo con BLU Radio, Bolívar aseguró que espera que esto no sea un acto de retaliación por sus mensajes al presidente de la República: “No lo interpreto como un hecho retaliativo, porque no hay ninguna razón para que haya una retaliación contra un defensor de derechos humanos por parte del gobierno de Colombia, pero sí es un hecho recurrente, que no es la primera vez que sucede. Yo tengo cuatro años con visa de migrante, trabajando en Colombia, exactamente con el mismo contrato y bajo las mismas condiciones”.

Para Bolívar es insólito que en esta ocasión la Cancillería decida que ese mismo contrato que le ha permitido renovar la visa durante cuatro años, ahora no les parezca suficiente, le quieran cambiar las reglas del juego para no poder aplicar a un permiso de permanencia.

Publicidad

“Esto obedece simple y llanamente a una lamentable práctica que existe en Colombia que es la discrecionalidad de los funcionarios de migración de Cancillería a cargo del estudio de las visas, discrecionalidad que más de una ocasión hemos visto como raya en la arbitrariedad, como la misma Corte Constitucional en otros casos ha fallado”, señaló Bolívar.

Lo más grave del asunto es que sin esa visa, la profesora Bolívar podría perder su trabajo y su protección en el sistema de salud colombiano, del cual depende por un tratamiento oncológico en el que lleva varios años: “Mi contrato queda en suspenso, yo no puedo estar trabajando con condición de regularidad en Colombia, al no estar trabajando pierdo la EPS y al perder la EPS pierdo el acceso al tratamiento oncológico que he tenido también durante estos mismos cuatro años, perdón, durante seis años, porque yo tengo seis años en Colombia (...) Salir del país no tiene ninguna posibilidad para mí. A Venezuela yo no puedo regresar por razones políticas, yo soy una persona perseguida en Venezuela, y tengo incluso dos propiedades en Colombia. O sea, yo vivo aquí, no recostada del gobierno, no porque a mí nadie me regale nada en este país”.

Bolívar concluyó que esto responde especialmente al desmantelamiento de una política migratoria que está afectando a miles de personas que acuden al país huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro.

Publicidad

BLU Radio contactó al vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir para obtener respuestas sobre esta denuncia, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.