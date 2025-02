Defensora del Pueblo entrega balance que revela expansión de grupos ilegales

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, entregó un balance alarmante sobre la situación de seguridad en Colombia. En entrevista con Sala de Prensa, advirtió que más del 70 % del territorio nacional enfrenta la presencia o el dominio de grupos armados ilegales, una situación que ha desencadenado una crisis humanitaria sin precedentes.

"En 2024 cerramos con cifras mixtas. Aunque hubo una reducción en los asesinatos de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz, también vimos un aumento alarmante del reclutamiento forzado y la expansión de grupos armados", indicó Marín. Entre los actores ilegales con mayor crecimiento destacan el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN.

La defensora del pueblo reveló que 809 municipios están bajo alerta por la presencia de estos grupos, y en al menos once regiones del país se han reportado desplazamientos y confinamientos masivos. "Estos focos evidencian que no estamos tratando bien los problemas de fondo", advirtió. El caso más crítico se encuentra en el Catatumbo, donde en enero de 2025 se registraron 55.000 desplazados en apenas dos semanas. "No hay antecedentes de un vaciamiento de esta magnitud en tan corto tiempo", afirmó.

Otro de los puntos críticos es el departamento del Chocó, donde el ELN ha intensificado su accionar mediante paros armados, en respuesta a la disputa territorial con el Clan del Golfo. "Esta vez el Clan estaría operando en alianza con las disidencias lideradas por 'Mordisco', cuya presencia en Chocó es inédita y agrava aún más el conflicto", alertó Marín. Asimismo, señaló que la violencia perpetrada por estos grupos constituye crímenes de guerra y de lesa humanidad: "El ELN está mostrando una crueldad inusitada contra la población civil, lo que desvirtúa completamente su supuesto carácter político".

Publicidad

En cuanto a la respuesta del Estado, Marín criticó la falta de atención a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. "Hemos dialogado con el Ministerio del Interior para fortalecer el seguimiento a estas alertas, pero sigue habiendo una respuesta meramente formal", dijo. La defensora destacó que en noviembre de 2024 se había emitido una alerta sobre la crisis en el Catatumbo, sin que se tomaran acciones preventivas efectivas. "No se trata de llenar matrices de Excel, sino de actuar con urgencia", enfatizó.

Finalmente, Marín hizo un llamado a la articulación entre las instituciones y a la acción decidida del Gobierno. "Colombia es un país viable, pero debemos unirnos y responder con rapidez", concluyó.