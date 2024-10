Defensora del Pueblo sobre el Cauca: "Es importante no estigmatizar población, hay miedo"

En el Cauca avanza la 'Operación Perseo', la recuperación del departamento, como lo han llamado las autoridades; los militares están utilizando "unidades especiales, aeronaves y capacidades de artillería" como tanques.

Las autoridades publicaron carteles de búsqueda de siete jefes del grupo Carlos Patiño, incluido su máximo jefe, Anderson Andrey Vargas Suns, alias 'Kevin'. En ese sentido, han logrado detener a dos supuestos miembros del Carlos Patiño, así como incautado "fusiles, municiones y artefactos explosivos". Según el Ejército, varios disidentes también han muerto en esta operación.

En total son más de 1.400 militares los que han llegado a la zona desde ayer con el objetivo de garantizar la seguridad de las más de 8.000 personas que viven en El Plateado, que desde hace varios años es uno de los bastiones de la facción del EMC que lidera alias 'Iván Mordisco' y que no está en negociaciones de paz con el Gobierno.

El Plateado está en la zona del Cañón del Micay, clave para el narcotráfico porque es un paso de la ruta de la droga que sale de Colombia por el Pacífico.

Por esa razón, sus habitantes viven en constante zozobra por los ataques que comete este grupo armado y por los enfrentamientos con el Ejército. Como respuesta a la 'Operación Perseo', las disidencias lanzaron drones con explosivos contra el caserío, ataque que dejó más de una decena de heridos entre la tropa y los civiles.

En medio de las operaciones, los más afectados son los pobladores de la zona, que han tenido que desplazarse y mucho han quedao en medio del fuergo entre las partes. En diálogo con Mañanas Blu, la defensora del Pueblo, Iris Marín, habló sobre la situación en el departamento.

"Además de las personas, las diecisiete personas que resultaron heridas el día de ayer al caer un explosivo que con un dron que que hizo presencia allí en la en el corregimiento del Plateado, en Argelia. También tenemos el reporte de alrededor de mil doscientos personas que fueron desplazadas, que salieron desplazadas el día de ayer por temor debido a los combates en la zona", dijo.

La defensora reveló que en el momento hay dos alertas tempranas vigentes actualmente emitidas por ellos, "La primera es del año dos mil veinte. Allí ya se venía advirtiendo el crecimiento del fortalecimiento del frente Carlos Patiño, que está bajo el liderazgo de alias Mordisco. Allí, uno de los riesgos que se que se advirtió es el relacionado con el riesgo para la población civil, especialmente los liderazgos sociales y comunitarios, quienes son presionados por este grupo armado para que tomen partido a favor de este grupo".

Reiteró que esto había sido advertido para que el Estado pudiera dar una mayor protección a la comunidad y que, pues estaba bajo la presión armada y territorial del grupo en la zona este año, en abril.

Además en mayo de 2024, se emitió otra alerta en la que advertían del escalamiento del conflicto, "muchas acciones de gravedad dentro del municipio de Argelia, en parte debido a algunos hechos relacionados, por ejemplo, con la suspensión del cese al fuego que se dio en marzo y y también porque en abril, como se sabe, se anunció que se rompía el proceso con esta disidencia. Esto generó riesgos de la población"

Sobre los videos en redes sociales en los que aparecen personas pidiendo la salida de la fuerza pública de la zona, la defensora del Pueblo, pidió no estigmatizar, pues la población tiene miedo a represalias de las disidencias,

"Es muy importante no estigmatizar a la población, si uno lo ve en un contexto depronto urbano y fuera, pues del conflicto armado que se está sufriendo allí, uno no entiende cómo una comunidad puede llegar a apoyar a un grupo armado. Pues que además mide las economías ilegales que recluta que comete crímenes permanentemente. Pero en el de una situación de conflicto armado hay que cuidarse de no estigmatizar a la población, que que son personas no armadas que están sometidas al control poblacional y al control territorial violento de estos grupos armados. Entonces cualquier pronunciamiento hay que tomarlo con el beneficio de la duda, porque pues realmente no hay libertad para tomar decisiones en un contexto tan violento", reflexionó.

Propuesta integral

El ministro de Defensa aseguró este domingo que durante la visita hablaron con "centenares de personas" que les manifestaron su preocupación porque el Gobierno "viene a arrasar con la coca" y los va "a dejar muertos de hambre, sin trabajo".

"Hay todo un proyecto de transformación del territorio, que es de acuerdo con la comunidad", recalcó Velásquez y por esa razón lo acompañaron, entre otros, los ministros de Ambiente, Susana Muhamad; Minas y Energía, Andrés Camacho; Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano; Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y Agricultura, Martha Carvajalino.

El objetivo, por ahora, es "estabilizar el territorio: estamos en un territorio que para nadie es un secreto que ha tenido el control de la Carlos Patiño".

Escuche aquí la entrevista: