Definen fecha para la reapertura controlada del desierto de La Tatacoa

Las autoridades en el departamento del Huila definieron la fecha en la que se reabriría, de manera controlada, el desierto de La Tatacoa para los turistas.

De acuerdo con el reporte oficial, desde el 1 de octubre podrán visitar este sitio las personas que cuenten con una reserva hotelera o adquieran un paquete turístico.

Cabe recortad que este sitio, ubicado en el municipio de Villavieja, se encontraba cerrado desde el mes de marzo c

omo medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus.

“La apertura será el 1 de octubre, pero no vamos a dejar una apertura total, no se va a permitir el ingreso como anteriormente estaba en el desierto que ingresaba cualquier persona”, dijo Álvaro Andrés Charry Perdómo, alcalde de Villavieja

“Para que las personas puedan ingresar al desierto deben haber adquirido una reserva en hotel o un paquete turístico”, puntualizó.

Asimismo, para el ingreso al desierto se debe contar con el acompañamiento de un operador turístico del municipio.

“Las personas que quieran hacer un recorrido por el desierto deben contar con la compañía de un orientador turístico del municipio, ya que cuando la gente anda sola por nuestro desierto las formaciones son muy delicadas y a veces no saben cómo debe ser el comportamiento dentro de esta importante área protegida”, aclaró el mandatario municipal.

Para el cumplimento de esta medida se instalará un puesto de control en la vía que comunica desde Villavieja con esta importante zona turística.

Además, quienes no cumplan con estas condiciones y con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por ley Gobierno Nacional serán sancionadas.