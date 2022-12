Delegación del ELN insiste que no habrá firma de paz con Santos

Luego del desayuno que se dio en el palacio presidencial de Carondelet en Ecuador, el jefe de la delegación de paz del ELN, ‘Pablo Beltrán’, aseguró que se requiere avanzar en los diálogos de Quito para que el siguiente Gobierno encuentre una mesa bien estructurada, le dé continuidad al proceso y así se evite que la extrema derecha lo haga “trizas”.



“Vamos a tratar de avanzar más en lo que se pueda para que el siguiente Gobierno encuentre una mesa muy posesionada y se vea presionado a darle continuidad y no lo echen atrás, porque hay la posibilidad de que haya un gobierno de extrema derecha que hagan trizas como viven diciendo los acuerdos de paz. Si la mesa avanza pues le queda más difícil hacerle trizas a los acuerdos que alcancemos”, sostuvo Beltrán.



Frente a la pregunta de si va a llevar a la mesa algún representante de los frentes del Chocó Beltrán dijo que ellos han pedido que lleven a “alguien de Cambio Radical que es un partido de la coalición del Gobierno y no ha concurrido. No sabemos por qué”.



En entrevista con la agencia noticias RPTV ‘Pablo Beltrán’ dijo que tienen un preacuerdo para que 24 sectores de la sociedad colombiana comiencen a integrarse a la mesa para que participen en audiencias preparatorias.



“El Gobierno ha colocado una exigencia y hemos pedido que la quiten para que la sociedad participe”, señaló.



Beltrán sostuvo que el ELN espera que se produzcan unos primeros acuerdos de carácter humanitario, “es una de las expectativas que traemos a este ciclo”.



Sobre un posible cese bilateral el ELN señaló que se está buscando pactarlo. “Si hay un cese de ambas partes dejamos de hacer operaciones militares, para eso venimos a estos diálogos”.