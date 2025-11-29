En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Delegación del Gobierno en diálogos de paz denuncia penalmente a precandidata Claudia López

Delegación del Gobierno en diálogos de paz denuncia penalmente a precandidata Claudia López

Armando Novoa,jefe del equipo negociador del Gobierno, dijo a Blu Radio que las “afirmaciones de López no tienen ningún sustento probatorio y son temerarias".

Publicidad

Publicidad

Publicidad