Delegación del Gobierno en diálogos de paz denuncia penalmente a precandidata Claudia López

De “infundadas, irresponsables y calumniosas”, calificó Armando Novoa, jefe de la delegación de paz del Gobierno, las declaraciones de la precandidata presidencial Claudia López quien aseguro que “toda la mesa de negociación de este gobierno debe terminarse ya porque sería un concierto para delinquir contra el país”.

Novoa dijo a Blu Radio que las “afirmaciones de López no tienen ningún sustento probatorio y son temerarias porque ella no ha visto los avances que se han logrado en la reducción de la violencia”, en donde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene una amplia presencia en Nariño y Putumayo.

El jefe de la delegación aseguró que “ya se instauró la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de injuria y calumnia”. Ahora, Claudia López deberá demostrar ante el ente investigador las pruebas que sustenten sus acusaciones en contra de la delegación “porque su condición de precandidata presidencial no la habilita a hacer graves señalamientos irresponsables sobre delitos que la delegación no ha cometido”.

Lo anterior, según Novoa, “demuestra la degradación a la que ha llegado la calidad del debate electoral”.



Además, advirtió que desde junio del 2024, cuando el Gobierno autorizó oficialmente la instalación de la mesa de diálogos de paz con la entonces Segunda Marquetalia hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, “la delegación ha condenado cualquier conducta de corrupción que se comete e intente cometer a instancias de la mesa de paz y solicito a las autoridades judiciales que adelanten las investigaciones necesarias”.

Novoa manifestó que ya presentaron ante la Fiscalía todas las actas que contienen los acuerdos que hasta el momento se han suscrito en un año y seis meses de conversaciones de paz.

“Nuestra delegación en la mesa de diálogos de paz no ha incurrido ni incurrirá en actos contrarios a la constitución y a la ley”, preciso el jefe negociador del gobierno.

“La precandidata presidencial Claudia López está desconociendo los avances que se han concretado en la mesa de diálogos de paz y que se traducen en unas condiciones de menor violencia hacia las comunidades en las zonas donde ese grupo ilegal tienen presencia, Nariño y Putumayo”, agregó.

De igual forma, el jefe de la delegación indicó: “recibimos todas las críticas constructivas que hay hacia la política de paz total, pero no vamos a permitir que se injurie y se nos calumnie”

Novoa pidió a López corregir sus afirmaciones y le extendió una invitación a Tumaco para reunirse con la delegación y “constatar la realidad y los avances de la mesa de paz en el territorio”.