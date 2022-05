"Demoré en actuar, no creía en semejante horror": Juan Manuel Santos sobre los falsos positivos

El expresidente Juan Manuel Santos, durante el lanzamiento de la Cátedra de la Paz en la Universidad Industrial de Santander, reconoció que demoró en actuar frente a los falsos positivos mientras fue ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe.

"Yo lo que he dicho es mire, me demoré mucho (en actuar) porque al principio no creía que semejante horror pudiera estar sucediendo en una institución a la cual yo le tenía y le tengo mucho respeto", dijo el exmandatario.

El expresidente y premio Nobel de Paz también indicó que buscó ayuda, en su momento, de organismos internacionales para detener los casos de falsos positivos.

"Fue en la Comisión de la Verdad y ante todos los medios donde expliqué en detalle cómo fue el proceso para acabar con los falsos positivos que yo encontré cuando era ministro de Defensa, los pasos que dimos, las instancias que creamos los aliados que conseguimos nacionales e internacionales, el cambio de cultura dentro de las fuerzas militares", agregó.

El expresidente se reunió con Rodrigo Londoño en Bucaramanga en un encuentro donde se habló de paz y hasta hubo espacio para lanzar pullas contra el gobierno de Iván Duque porque, según ellos dos, ha retrasado la implementación del Acuerdo de Paz.

