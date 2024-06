Denuncian presunta agresión de parejo a candidata en preparación del sanjuanero en Neiva

En un presunto hecho de violencia se encuentra involucrado Jesús Fernando Tejada, uno de los parejos oficiales del Festival del Bambuco, durante un ensayo del baile del sanjuanero huilense con una de las candidatas al certamen de señorita Neiva, tal como quedó evidenciado en un video que se hizo viral a través de redes sociales.

El hecho de agresión generó polémica y rechazo, y hasta la única mujer concejal de Neiva, Lourdes Mateus, calificó de violento el comportamiento del bailarín Jesús Tejada contra María de Mar Rodríguez, quien fue aspirante al reinado de señorita Neiva 2024.

“Ahora resulta que en el marco de la preparación de candidatas a los diferentes certámenes del Bambuco hay un foco de violencia enorme. Aclaro que no es de todos los parejos, entonces la violencia y el maltrato para aprender a bailar el sanjuanero se volvió normal. Este señor Jesús Fernando Tejada Bonilla es un parejo acreditado por Corposanpedro y hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento, ni de la secretaría de cultura departamental ni de cultura municipal”, expresó la concejal.

En el video se puede apreciar cómo el parejo Tejada Bonilla, durante el ensayo del sanjuanero huilense, le hala el brazo en varias ocasiones a la candidata y hace uso de un lenguaje inapropiado.

En busca de conocer la versión del presunto implicado en el escándalo por agresión a la candidata, Blu Radio se comunicó con el parejo Jesús Fernando Tejada, quien respondió que en ningún momento le faltó al respeto a la joven participante y que todo se trata de una persecución en su contra.

“La verdad siento que es una persecución que me están haciendo por lo bien que me ha ido hoy por hoy. En ningún momento le falté al respeto a la candidata, ella a los ensayos siempre iba con su mamá. Como entrenador del sanjuanero he sido muy competente y he sido exigente para lograr los triunfos. Yo tuve la oportunidad de ensayar a la candidata hasta el mes de febrero y en el certamen que acaba de terminar bailó con otro parejo. Es preocupante, porque veo que le están metiendo a la cultura un tema político”, dijo el bailarín Tejada Bonilla.

“Si en algún momento hubo maltrato con la candidata, pido disculpas no solo a ella sino a todas las mujeres que se sientan identificadas con este video. La verdad, nosotros como entrenadores del sanjuanero vivimos en un estrés al límite porque queremos que nuestras candidatas representen bien su empresa, su barrio, su departamento, su municipio”, agregó el maestro Jesús Fernando Tejada.

Ante este polémico video, Blu Radio también consultó con la secretaria de la Mujer e Infancia y Adolescencia de Neiva, Clara Eugenia Peña Perdomo, quien consideró que, en su análisis como funcionaria, sí hubo violencia y maltrato del parejo Tejada Bonilla con la candidata.

“Sobre el video expuesto en redes sociales muestra el comportamiento inapropiado, un comportamiento violento del maestro hacia su estudiante candidata de las festividades sampedrinas. Como secretaria de la Mujer, no se puede justificar ningún comportamiento violento ocurrido como este. No podemos justificar estos comportamientos como método de enseñanza. También escuchamos a la joven que aparece en el video y se le está brindando todo el acompañamiento psicológico y orientándola en este proceso”, expuso la funcionaria de la alcaldía municipal.

Finalmente, Blu Radio se comunicó con la joven candidata afectada y ella decidió no pronunciarse con respecto al caso: “La verdad, esto ha sido difícil para mí. En este momento no me siento lista para hablar sobre eso”, dijo.