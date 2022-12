Denuncian presuntos casos de acoso sexual y laboral en la Corte Constitucional

En respuesta al informe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, nombrado ‘Las capas del techo de cristal: equidad de género en la Corte Constitucional’, y por medio de una carta enviada al presidente de la Corte Constitucional, el exmagistrado Carlos Bernal Pulido se refirió a los presuntos casos de acoso sexual y laboral dentro de la institución.

En la carta enviada por el magistrado se citan apartes del informe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en los que se asegura que estos supuestos casos ocurren diariamente en la Corte.

Publicidad

“Los actos de acoso sexual no solo se dan en las fiestas o con las judicantes mujeres. Éstos ocurren en el día a día de la Corporación, por ejemplo, ‘hay una persona del área que acosa a una de mis compañeras, yo le he dicho a la víctima que no se deje, que reporte lo que pasa, pero a pesar de que hay un Comité de Convivencia laboral, la gente no confía en ese espacio’”, señala el informe.

Asimismo, el exmagistrado propuso que estos casos sean manejados por una “instancia independiente”, pues fortalecer el Comité de Convivencia sería conveniente, porque está compuesto por empleados de la misma Corte.

Vea aquí: Corte Constitucional advierte que Congreso virtual en pandemia debe ser último recurso

Publicidad

“Debe buscarse una instancia independiente, eficaz e idónea para tratar casos de acoso sexual y laboral (…). Asimismo, sus procedimientos deben garantizar la reserva de la información”, resalta el informe.